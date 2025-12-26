توافق روسیه و آمریکا برای تداوم مذاکرات صلح اوکراین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه (کرملین) با اشاره به سفر اخیر کریل دیمیتریف، فرستاده ویژه رئیسجمهوری روسیه به میامی، گفت: طرف های روس و آمریکایی توافق کردند که گفتوگوها درباره حل و فصل بحران اوکراین ادامه یابد.
وی افزود: پس از آنکه دیمیتریف، نتایج سفر خود به آمریکا و تماسهایش با مقامات آمریکایی را به ولادیمیر پوتین رئیسجمهوری روسیه گزارش داد، این اطلاعات بررسی شد و به نمایندگی از رئیسجمهوری، تماسی میان نمایندگان دولتهای روسیه و آمریکا برقرار شد.
سخنگوی کرملین گفت: تماس تلفنی برقرار و تصمیم گرفته شد که گفتوگوها ادامه یابد.
مذاکرات صلح اوکراین در روزهای ۲۰ و ۲۱ دسامبر در میامی واقع در ایالت فلوریدای آمریکا، برگزار شد.
