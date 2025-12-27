  1. استانها
  2. هرمزگان
۶ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۲

تردد در محور روستای سیل زده مهرگی به حالت عادی برگشت

تردد در محور روستای سیل زده مهرگی به حالت عادی برگشت

سیریک- محور مهرگی شهرستان سیریک پس از بارش‌های شدید که موجب انسداد آن شده بود، با تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری و به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین بازگشایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محور مهرگی در شهرستان سیریک که به دلیل بارش‌های شدید اخیر مسدود شده بود، پس از انجام اقدامات فوری و حضور شبانه‌روزی نیروهای راهداری و به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین، بازگشایی شد و تردد ایمن برای ساکنان منطقه دوباره برقرار شد.

هادی پورموسایی، بازرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان، با تأیید بازگشایی محور مهرگی اعلام کرد: محور حدود ۱۰ کیلومتری در بخش مرکزی شهرستان سیریک به دلیل بارش شدید مسدود شده بود که با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات فوری، مسیر برای عبور و مرور خودروها باز شد.

وی افزود: در عملیات بازگشایی محور مهرگی، از چهار دستگاه لودر، دو دستگاه گریدر و ده دستگاه کامیون استفاده شد و ۳۰ نفر از عوامل راهداری به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در این محور مشغول خدمت‌رسانی بودند.

پورموسایی تأکید کرد: تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری مسیر مهرگی را برای حدود ۱۹۰ خانوار با جمعیت ۹۸۳ نفر بازگشایی و شرایط ایمن برای تردد خودروها فراهم کرده است.

وی در ادامه اعلام کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان ضمن آمادگی کامل، نظارت مستمر بر محورهای مواصلاتی شهرستان سیریک را ادامه داده و در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم را به سرعت انجام خواهد داد.

کد خبر 6702928

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها