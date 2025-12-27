تردد در محور روستای سیل زده مهرگی به حالت عادی برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، محور مهرگی در شهرستان سیریک که به دلیل بارش‌های شدید اخیر مسدود شده بود، پس از انجام اقدامات فوری و حضور شبانه‌روزی نیروهای راهداری و به‌کارگیری ماشین‌آلات سنگین، بازگشایی شد و تردد ایمن برای ساکنان منطقه دوباره برقرار شد.

هادی پورموسایی، بازرس اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان، با تأیید بازگشایی محور مهرگی اعلام کرد: محور حدود ۱۰ کیلومتری در بخش مرکزی شهرستان سیریک به دلیل بارش شدید مسدود شده بود که با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات فوری، مسیر برای عبور و مرور خودروها باز شد.

وی افزود: در عملیات بازگشایی محور مهرگی، از چهار دستگاه لودر، دو دستگاه گریدر و ده دستگاه کامیون استفاده شد و ۳۰ نفر از عوامل راهداری به‌صورت مستمر و شبانه‌روزی در این محور مشغول خدمت‌رسانی بودند.

پورموسایی تأکید کرد: تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری مسیر مهرگی را برای حدود ۱۹۰ خانوار با جمعیت ۹۸۳ نفر بازگشایی و شرایط ایمن برای تردد خودروها فراهم کرده است.

وی در ادامه اعلام کرد: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان هرمزگان ضمن آمادگی کامل، نظارت مستمر بر محورهای مواصلاتی شهرستان سیریک را ادامه داده و در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم را به سرعت انجام خواهد داد.