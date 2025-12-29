محور سیریک - جاسک بازگشایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا شهیدیان شامگاه دوشنبه در حاشیه عملیات بهسازی پل هیوه، با اشاره به بارندگی‌های اخیر و بروز اختلال در تردد این محور ارتباطی اظهار کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و تلاش شبانه‌روزی عوامل راهداری و دستگاه‌های اجرایی، عملیات بهسازی پل هیوه در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شد و مسیر اصلی سیریک–جاسک مجدداً برای تردد خودروها بازگشایی شد.

شهیدیان با بیان اینکه این محور یکی از مسیرهای مهم ارتباطی شرق استان هرمزگان به شمار می‌رود، افزود: بازگشایی سریع این مسیر نقش مهمی در تسهیل تردد مردم، جابه‌جایی کالا و خدمات‌رسانی به مناطق همجوار دارد.

وی ضمن قدردانی از همکاری نیروهای راهداری، امدادی و عوامل مدیریت بحران، از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و توجه به هشدارهای صادره، در صورت ادامه ناپایداری‌های جوی با احتیاط بیشتری در این محور تردد کنند.

شهیدیان اضافه کرد: بررسی وضعیت سایر راه‌های مواصلاتی شهرستان سیریک همچنان در دستور کار قرار دارد و در صورت نیاز، اقدامات تکمیلی انجام خواهد شد.