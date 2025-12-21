آخرین جزئیات وضعیت رسیدگی به سیل زدگان سیریک تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده، گفت: همه ظرفیت‌ها و تجهیزات تخصصی استان در قالب برنامه‌ای منسجم برای رفع مشکلات ساکنان «روستای مهرگی» به‌کار گرفته شده و اولویت اصلی، بازگرداندن شرایط زندگی به حالت عادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن است.

مجید سلحشور ضمن اشاره به ورود حجم قابل‌توجهی از گل‌ولای به منازل مسکونی خاطرنشان کرد: ابتدا پاکسازی خانه‌های آسیب‌دیده و فراهم‌سازی شرایط اسکان مجدد خانوارها در دستور کار قرار دارد و در همین راستا، علاوه بر نیروهای بومی، ماشین‌آلات تخصصی شامل بابکت و خودروهای لجن‌کش از مرکز استان به منطقه اعزام شده تا روند عملیات با سرعت بیشتری انجام شود.

وی حضور میدانی و هماهنگ نیروها را از نقاط قوت این عملیات دانست و گفت: در کنار کمک‌های مردمی، نیروهای سپاه پاسداران، جمعیت هلال‌احمر، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و دستگاه‌های اجرایی از جمله بنیاد مسکن، راهداری و سایر نهادهای خدمات‌رسان، با هدف امدادرسانی و حمایت از مردم منطقه در محل مستقر شده‌اند.

نماینده ویژه استاندار در شرق هرمزگان با اشاره به تأمین نیازهای اولیه خانوارهای آسیب‌دیده، اظهار کرد: بسته‌های حمایتی، چادر و جیره‌های غذایی اضطراری از سوی جمعیت هلال‌احمر و با مشارکت خیرین و مردم نیکوکار در میان سیل‌زدگان توزیع شده و نظارت دقیقی بر توزیع عادلانه این اقلام وجود دارد.

سلحشور ادامه داد: حضور مستمر فرماندار، امام جمعه سیریک و نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، نقش مؤثری در تسریع تصمیم‌گیری‌ها، رفع موانع و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم همدلی، هم‌افزایی و تلاش شبانه‌روزی مجموعه‌های حاضر، شرایط روستای مهرگی در روزهای آینده به وضعیت پایدار بازگردد و روند بازسازی با مشارکت مردم و دستگاه‌های مسئول به‌صورت کامل ادامه یابد.