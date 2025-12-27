خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: در روزگاری که هزینه‌های درمان برای بسیاری از خانواده‌ها به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده است، اجرای طرح‌هایی که سلامت را بدون واسطه و هزینه به میان مردم می‌برد، جلوه‌ای روشن از عدالت اجتماعی و همبستگی انسانی به شمار می‌آید.

پویش سلامت علوی در مریوان، نمونه‌ای از همین نگاه است؛ نگاهی که درمان را نه یک امتیاز، بلکه حق همگانی می‌داند و این پویش، طی دو روز متوالی، فضایی متفاوت در یکی از مراکز درمانی مریوان رقم زد؛ فضایی که در آن پزشکان، نیروهای جهادی و مردم، در کنار هم برای یک هدف مشترک گرد هم آمدند، «سلامت برای همه».

اجرای طرح ملی شهید رئیسی در مریوان

پویش سلامت علوی در قالب طرح ملی شهید رئیسی، با همکاری بنیاد علوی، اداره هلال‌احمر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان برگزار شد.

این طرح جهادی که در راستای حمایت از اقشار کم‌برخوردار و دهک‌های پایین درآمدی اجرا شد، توانست در مدت دو روز، خدمات متنوع پزشکی را به‌صورت کاملاً رایگان در اختیار شهروندان قرار دهد.

از نخستین ساعات آغاز پویش، صف‌های طولانی مراجعه‌کنندگان نشان می‌داد که چنین برنامه‌هایی تا چه اندازه مورد نیاز و انتظار مردم است، زن و مرد، پیر و جوان، شهرنشین و روستایی، هر کدام با امید دریافت خدمات درمانی، مسیر این پویش را به نقطه‌ای برای امید و آرامش تبدیل کردند.

خدمات پزشکی رایگان به بیش از ۸۰۰ نفر

مسئول گروه جهادی شهید مهدی مولانیا، در حاشیه این اردو جهادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به گستردگی خدمات ارائه‌شده، اظهار کرد: در این طرح بیش از ۸۰۰ نفر از شهروندان مریوانی، به‌ویژه افراد کم‌برخوردار، از خدمات پزشکی رایگان بهره‌مند شدند.

محمد جلیلی افزود: در این پویش، پزشکان و متخصصان در رشته‌های چشم‌پزشکی، اپتومتری، تغذیه و زنان حضور داشتند و تلاش شد نیازهای اصلی درمانی مراجعان به‌صورت کامل پوشش داده شود.

وی یادآور شد: همچنین انجام تست پاپ‌اسمیر برای بانوان و ارائه مشاوره‌های تخصصی، بخشی از خدمات مهم این طرح بود.

عینک و دارو؛ هدیه‌ای فراتر از درمان

وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های شاخص پویش سلامت علوی، محدود نشدن خدمات به معاینه و ویزیت پزشکی بود و در مواردی که پزشکان تشخیص می‌دادند، داروهای مورد نیاز به‌صورت رایگان در اختیار بیماران قرار می‌گرفت و برای بیماران دارای مشکلات بینایی نیز عینک رایگان تجویز و اهدا می‌شد.

جلیلی در این خصوص گفت: تلاش کردیم خدمات ارائه‌شده، کاربردی و مؤثر باشد تا مراجعه‌کنندگان پس از پایان پویش نیز دغدغه تأمین دارو یا تجهیزات اولیه درمان را نداشته باشند و امیدواریم توانسته باشیم گامی هرچند کوچک اما مفید در مسیر ارتقای سلامت مردم منطقه برداریم.

هدف اصلی؛ عدالت درمانی و حمایت از محرومان

ناصح رحیمی، مسئول بنیاد علوی شهرستان مریوان، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر فلسفه اجرای این پویش، اظهار کرد: پویش سلامت علوی به مدت دو روز در مریوان برگزار شد و هدف اصلی آن، حمایت از اقشار کم‌برخوردار و دهک‌های پایین درآمدی جامعه است.

وی افزود: بنیاد علوی در راستای مسئولیت اجتماعی خود، همواره تلاش کرده است با اجرای طرح‌های سلامت‌محور، زمینه تحقق عدالت درمانی را در مناطق کمتر برخوردار کشور فراهم کند. اجرای این پویش در مریوان نیز در همین راستا و با همکاری سایر دستگاه‌ها انجام شد.

رحیمی خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده است که بسیاری از مشکلات درمانی مردم در مناطق محروم، به دلیل نبود دسترسی مناسب به خدمات تخصصی یا هزینه‌های بالای درمان، بدون پیگیری باقی می‌ماند و این طرح‌ها می‌تواند بخشی از این خلأ را جبران کند.

روایت پزشکان از یک تجربه متفاوت

پزشکان حاضر در این پویش نیز از تجربه حضور در مریوان و ارتباط مستقیم با مردم سخن گفتند یکی از پزشکان شرکت‌کننده در این طرح اظهار کرد: بیماران به‌طور کامل معاینه شدند و در صورت نیاز، دارو و عینک رایگان دریافت کردند و بسیاری از مراجعه‌کنندگان از روستاهای اطراف آمده بودند و پیش‌تر امکان دسترسی به چنین خدماتی را نداشتند.

وی افزود: برای ما به‌عنوان پزشک، حضور در چنین برنامه‌هایی علاوه بر انجام وظیفه حرفه‌ای، یک مسئولیت انسانی است. دیدن رضایت مردم و تأثیر مستقیم خدمات درمانی، خستگی کار را از بین می‌برد.

صدای مردم «سلامت، بزرگ‌ترین مطالبه»

در میان مراجعه‌کنندگان، چهره‌های خسته اما امیدوار به چشم می‌خورد؛ افرادی که برخی از آن‌ها سال‌ها بود فرصت مراجعه به پزشک متخصص را نداشتند و یکی از شهروندان روستای سردوش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: من از روستای سردوش آمده‌ام، چشم‌هایم معاینه شد و یک عینک رایگان برایم نوشتند.

وی افزود: از خدمات بنیاد علوی و پزشکان حاضر بسیار راضی هستم و برای ما که در روستا زندگی می‌کنیم، دسترسی به پزشک متخصص سخت و پرهزینه است و چنین اقداماتی واقعاً ارزشمند است. امیدوارم این برنامه‌ها ادامه‌دار باشد.

نقش پویش‌های جهادی در ارتقای سلامت عمومی

کارشناسان حوزه سلامت معتقدند اجرای پویش‌های جهادی مانند سلامت علوی، علاوه بر ارائه خدمات درمانی، نقش مهمی در افزایش آگاهی عمومی نسبت به سلامت، پیشگیری از بیماری‌ها و شناسایی زودهنگام مشکلات پزشکی دارد.

انجام معاینات اولیه، مشاوره‌های تخصصی و ارجاع به مراکز درمانی در صورت نیاز، می‌تواند از بروز مشکلات جدی‌تر در آینده جلوگیری کند.

در مریوان نیز این پویش توانست علاوه بر درمان، فرصتی برای آموزش و گفت‌وگو درباره سبک زندگی سالم، تغذیه مناسب و مراقبت‌های پیشگیرانه فراهم کند.

هم‌افزایی نهادها؛ رمز موفقیت طرح

یکی از نکات قابل توجه در اجرای پویش سلامت علوی، همکاری و هم‌افزایی میان نهادهای مختلف بود. بنیاد علوی، هلال‌احمر و شبکه بهداشت و درمان شهرستان مریوان با تقسیم وظایف و استفاده از ظرفیت‌های موجود، توانستند این طرح را به شکلی منسجم و اثربخش اجرا کنند.

این همکاری نشان داد که با هم‌افزایی دستگاه‌ها و مشارکت گروه‌های جهادی، می‌توان خدمات مؤثر و گسترده‌ای را حتی در مناطق کمتر برخوردار به مردم ارائه داد.

پویش سلامت علوی در مریوان، تنها یک برنامه دو روزه پزشکی نبود؛ بلکه نمادی از توجه به کرامت انسانی، مسئولیت اجتماعی و تلاش برای تحقق عدالت درمانی بود، لبخند رضایت بیماران، قدردانی روستاییان و حضور داوطلبانه پزشکان، همه و همه نشان داد که سلامت می‌تواند نقطه آغاز امید در دل جامعه باشد.

اگر چنین طرح‌هایی با برنامه‌ریزی مستمر و حمایت نهادهای مسئول ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که فاصله دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم کاهش یابد و سلامت، بیش از پیش به حق واقعی همه شهروندان تبدیل شود.