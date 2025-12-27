به گزارش خبرنگار مهر، نخستین کنفرانس ملی و بین‌المللی تأثیرات تغییرات اقلیمی بر سوانح و حوادث به همت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و دانشگاه سمنان، در سمنان برگزار خواهد شد.

حسین درخشان مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این همایش بین‌المللی هفتم دیماه ۱۴۰۴ در دانشگاه سمنان برگزار می‌شود، گفت: نمایشگاه جانبی تجهیزات امداد و نجات و اچ اس ای و مدیریت بحران در حاشیه این رویداد برپا خواهد شد.

درخشان با بیان اینکه خدمات امداد و نجات از جمله محورهای این همایش است، افزود: سلامت و بهداشت، محیط زیست، اقتصاد و پدافند غیرعامل و فناوری‌های نوین از دیگر محورهای این همایش است.

وی ادامه داد: صدور گواهی بازآموزی برای امدادگران و نجات گران و امتیاز آموزشی برای اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی از جمله امتیازات شرکت در این همایش ملی و بین‌المللی است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: صدور گواهی ضمن خدمت برای کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌های دست اندکار و جمله علوم پزشکی، محیط زیست و منابع طبیعی و … و چاپ مقالات منتخب در فصلنامه‌های دانشگاهی از دیگر مزیت‌ها و امتیازات شرکت در این رویداد است.