مریم آزمون سرمربی تیم فوتبال زنان پرسپولیس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره جذب دو بازیکن شاخص در نیم‌فصل دوم لیگ برتر اظهار کرد: این دو بازیکن علاوه بر توانایی‌های فنی بالا تجربه ارزشمندی را به تیم اضافه کرده‌اند. حضور آن‌ها باعث افزایش رقابت سالم در تمرینات و بالا رفتن انگیزه سایر بازیکنان شده است. طبیعی است که رسیدن به هماهنگی کامل زمان‌بر باشد اما حتی در همین مدت کوتاه نیز تأثیر مثبت آن‌ها در ارتقای کیفیت فنی تیم کاملاً مشهود بوده است.

شکست مقابل ایستا ترکیبی از عوامل فنی و ذهنی بود

وی در خصوص شکست تیمش مقابل ایستا عنوان کرد: این نتیجه حاصل مجموعه‌ای از عوامل فنی و ذهنی بود. فشار مسابقه و شرایط بازی تأثیر زیادی داشت و در کنار آن برخی تصمیمات داوری نیز بر روند مسابقه اثرگذار بود. صحنه‌ای که به اعتقاد ما آفساید بود دیده نشد و جریان بازی را تغییر داد. با این حال به تصمیم داوران احترام می‌گذاریم و تمرکزمان را روی پیشرفت تیم گذاشته‌ایم.

نیم‌فصل دوم فشرده‌تر و حساس‌تر خواهد بود

سرمربی تیم فوتبال زنان پرسپولیس درباره برنامه کادر فنی برای نیم‌فصل دوم گفت: نیم‌فصل دوم همیشه فشرده‌تر و حساس‌تر است و به همین دلیل برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت فشار مسابقات داریم. تنظیم حجم تمرینات، استفاده بهینه از چرخش بازیکنان و کار ویژه روی آمادگی ذهنی تیم در دستور کار قرار گرفته است. جلسات آنالیز نیز با دقت بیشتری برگزار می‌شود تا اشتباهات گذشته تکرار نشود.

لیگ امسال از نظر فنی پیشرفت محسوسی داشته است

آزمون با اشاره به سطح رقابت‌ها در فصل جاری لیگ برتر تصریح کرد: لیگ امسال از نظر کیفیت فنی و سطح رقابت پیشرفت قابل توجهی داشته است. تیم‌ها آماده‌تر شده‌اند و بازیکنان با تجربه بیشتری در مسابقات حاضر می‌شوند. همین موضوع باعث جذاب‌تر شدن بازی‌ها شده و نشان می‌دهد فوتبال زنان ایران در مسیر درستی قرار دارد.

اعتراض به داوری‌ها با حفظ احترام

این مربی درباره قضاوت داوران در دیدارهای مقابل ایستا و خاتون بم گفت: در دیدار با ایستا صحنه‌ای وجود داشت که به نظر ما آفساید اعلام نشد و در بازی مقابل خاتون بم نیز پنالتی‌ای به سود تیم ما گرفته نشد. طبیعی است که چنین صحنه‌هایی بر نتیجه تأثیر بگذارد ولی ما همواره به تصمیم داوران احترام می‌گذاریم. داوری یکی از سخت‌ترین بخش‌های فوتبال است و امیدواریم با آموزش و حمایت بیشتر کیفیت قضاوت‌ها ارتقا پیدا کند.

سرمایه‌گذاری و فوتبال پایه کلید ارتقای لیگ

وی در پایان درباره عوامل مؤثر در افزایش کیفیت لیگ برتر فوتبال زنان اظهار کرد: سرمایه‌گذاری باشگاه‌ها، توجه جدی به فوتبال پایه، حمایت رسانه‌ای و توسعه زیرساخت‌ها از مهم‌ترین عوامل رشد لیگ هستند. حضور مربیان متخصص و بازیکنان باتجربه نیز می‌تواند نقش مهمی در پیشرفت بازیکنان جوان و ارتقای سطح کلی فوتبال زنان ایران داشته باشد.