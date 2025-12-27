آغاز فصل بندگی در دلبران؛ جشن تکلیف دختران با رنگی از ایمان و شادی

خبرگزاری مهر؛ گروه استانها: برخی روزها در حافظه یک شهر ماندگار میشوند؛ روزهایی که نه فقط یک مراسم، بلکه یک «آغاز» را روایت میکنند و جشن تکلیف دختران شهر دلبران، از همین دست روزها بود.
روزی که دختران با لباسهای سپید، چهرههایی معصوم و دلهایی پر از شوق، قدم به مرحلهای تازه از زندگی دینی خود گذاشتند و حسینیه شهر دلبران در این روز، میزبان نسلی بود که نخستین مسئولیتهای شرعی را با لبخند، دعا و امید پذیرفتند؛ نسلی که آینده معنوی جامعه را شکل خواهد داد.
آئین باشکوه جشن تکلیف در حسینیه دلبران
آئین جشن تکلیف دختران شهر دلبران با حضور گسترده خانوادهها، دانشآموزان و جمعی از مسئولان فرهنگی و مذهبی برگزار شد و این مراسم که در حسینیه شهر دلبران برگزار شد، جلوهای زیبا از پیوند ایمان، خانواده و نشاط اجتماعی را به نمایش گذاشت.
فضای حسینیه از ساعتی پیش از آغاز مراسم، حالوهوایی متفاوت داشت؛ تزئینات معنوی، پرچمها و بنرهای مرتبط با جشن تکلیف، در کنار حضور پرشور خانوادهها، نشان از اهمیت این رویداد برای مردم شهر داشت، والدینی که با نگاههایی آمیخته به غرور و احساس، نظارهگر لحظهای مهم در زندگی دختران خود بودند.
دخترانی که قدم به فصل بندگی گذاشتند
جشن تکلیف، تنها یک آئین نمادین نیست؛ بلکه نقطه ورود رسمی دختران به دنیای مسئولیتهای دینی و عبادی است و در این مراسم، دختران دلبران با قرائت اذکار و همراهی مربیان فرهنگی، با مفاهیم ابتدایی تکلیف شرعی، نماز، روزه و ارتباط با خداوند آشنا شدند.
این آئین، فرصتی بود تا مفاهیم دینی در قالبی شاد، ساده و قابل فهم برای کودکان بیان شود؛ رویکردی که میتواند نقش مؤثری در ایجاد علاقه و پیوند عاطفی آنان با آموزههای دینی داشته باشد.
اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، یکی از بخشهای شاخص این جشن معنوی بود، سرودخوانی گروه «طنین یاسو» با مضامین مذهبی و کودکانه، فضای مراسم را سرشار از شور و نشاط کرد. دکلمهخوانی دانشآموزان، که با صدایی رسا و کلماتی ساده اما عمیق همراه بود، مورد توجه حاضران قرار گرفت و بارها تشویق خانوادهها را به همراه داشت.
همچنین برگزاری مسابقات فرهنگی و پرسش و پاسخهای دینی، فرصتی برای مشارکت فعال دختران در برنامه ایجاد کرد؛ مشارکتی که باعث شد مفاهیم دینی نهتنها شنیده، بلکه تجربه شوند.
حضور خانوادهها پشتوانه تربیت دینی
یکی از جلوههای مهم جشن تکلیف دختران در دلبران، حضور پررنگ خانوادهها بود، مادران و پدرانی که در کنار فرزندان خود نشسته بودند، این پیام را منتقل میکردند که تربیت دینی، مسیری مشترک میان خانواده و نهادهای فرهنگی است.
بسیاری از خانوادهها، جشن تکلیف را نقطه آغاز گفتوگوهای جدیتر درباره نماز، حجاب، اخلاق و مسئولیتپذیری دینی با فرزندان خود میدانند؛ موضوعی که در چنین مراسمهایی بهصورت عملی تقویت میشود.
اقامه نماز جماعت؛ نخستین تجربه جمعی بندگی
در بخش پایانی مراسم، دختران مکلف به همراه حاضران، نماز جماعت اقامه کردند؛ لحظهای که برای بسیاری از آنان، نخستین تجربه رسمی حضور در نماز جماعت بود. این بخش از مراسم، اوج معنویت جشن تکلیف به شمار میرفت و فضایی آرام، روحبخش و تأثیرگذار ایجاد کرد.
پس از اقامه نماز، هدایای فرهنگی و یادبودهای معنوی به دختران اهدا شد؛ هدایایی که علاوه بر جنبه مادی، یادآور مسئولیتها و ارزشهای تازهای بود که آنان پذیرفتهاند.
نگاه تبلیغات اسلامی به جشن تکلیف
حجتالاسلام مهدی دهقان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قروه، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت برگزاری چنین آیینهایی، اظهار کرد: جشن تکلیف، یکی از مهمترین مقاطع تربیتی در زندگی دانشآموزان است و برگزاری شایسته آن میتواند نقش مؤثری در تقویت بعد دینی و معنوی نسل نوجوان داشته باشد.
وی افزود: این حرکت معنوی از جمله اقدامات فرهنگی و تبلیغی اداره تبلیغات اسلامی است که با هدف آشنایی هرچه بهتر دانشآموزان با مفاهیم دینی و ایجاد علاقه قلبی به عبادت و بندگی انجام میشود.
وی یادآور شد: جشن تکلیف، اگر بهدرستی و با رویکردی شاد و آموزشی برگزار شود، میتواند تأثیری ماندگار بر ذهن و دل کودکان بگذارد و چنین مراسمهایی، دین را نه بهعنوان یک تکلیف سنگین، بلکه بهعنوان مسیری روشن و امیدبخش معرفی میکند.
وی اضافه کرد: در شهر دلبران نیز این جشن، با تلفیق شادی کودکانه و معنویت دینی، توانست الگویی مناسب از برگزاری آئینهای مذهبی برای نسل جدید ارائه دهد.
در پایان مراسم، آنچه بیش از همه به چشم میآمد، حس مشترکی بود که میان حاضران جریان داشت؛ غرور خانوادهها از رشد فرزندانشان، شادی دخترانی که مورد توجه و احترام قرار گرفته بودند و امید مسئولان فرهنگی به آیندهای دیندار و آگاه.
جشن تکلیف دختران دلبران، تنها یک رویداد مذهبی نبود، بلکه تجلی همبستگی اجتماعی و توجه به تربیت نسل آینده بود؛ نسلی که امروز با لباس سفید و دلهای پاک، نخستین گامهای بندگی را برداشت.
آئین جشن تکلیف در شهر دلبران، پایانی بر یک دوره کودکی و آغازی بر مسیری تازه از آگاهی، مسئولیت و بندگی بود، مسیری که با همراهی خانواده، مدرسه و نهادهای فرهنگی میتواند به شکوفایی معنوی دختران و در نهایت، به تعالی جامعه منجر شود.
این جشن، یادآور این حقیقت بود که دین، اگر با محبت، شادی و فهم درست همراه شود، میتواند عمیقترین تأثیر را بر جان نسل آینده بگذارد؛ نسلی که امروز در دلبران، فصل بندگی را آغاز کرد.
