جشن تکلیف دختران اندیشه در مسجد امیرالمومنین (ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه جشن تکلیف جمعی از دختران دانش‌آموز شهر اندیشه با برنامه‌های متنوع فرهنگی در مسجد امیرالمومنین (ع) برگزار شد.

این جشن با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین بابائیان، امام جمعه شهر اندیشه، حبیبی، رئیس اداره آموزش و پرورش، میثم عظیمی، عضو شورای اسلامی شهر، قدوسی، معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری شهریار و جمعی از مدیران، در فضایی معنوی و پرشور برگزار شد.

در این مراسم، دختران نونهال که به سن تکلیف شرعی رسیده بودند، به شکلی ویژه گرامی داشته شدند و اولین گام رسمی خود در مسیر انجام تکالیف الهی را برداشتند. برنامه‌ها با اقامه نماز ظهر و عصر به امامت امام جمعه شهر اندیشه آغاز شد و دانش‌آموزان با تاسی به سیره معصومین (ع) وارد فضای بندگی و نیایش شدند.

در ادامه، برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با هدف تبیین مفاهیم دینی اجرا شد که از جمله آن‌ها می‌توان به تلاوت قرآن توسط قاریان نوجوان، اجرای آموزنده «عمو روحانی» با محوریت آموزش احکام، نمایش عروسکی محبوب «نازدونه»، نمایش مفهومی «راه بندگی» و هم‌خوانی سرود گروهی دانش‌آموزان با مضامین مذهبی و ملی اشاره کرد.

این محفل معنوی با استقبال گرم خانواده‌ها و دانش‌آموزان همراه بود و فضایی سرشار از معنویت و شادی را در مسجد امیرالمومنین (ع) شهر اندیشه رقم زد.