به گزارش خبرنگار مهر، آیین جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی این شهرستان ظهر چهارشنبه با همکاری ستاد نماز جمعه و مشارکت نهادهای فرهنگی در فضایی معنوی و پرنشاط برگزار شد.

در این مراسم، امام جمعه، جمعی از مسئولان شهرستانی، فرهنگیان و اولیای دانش‌آموزان حضور داشتند و دانش‌آموزان مکلف نخستین گام رسمی خود در مسیر مسئولیت‌پذیری دینی را جشن گرفتند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه نیز در سخنانی، سن تکلیف را مرحله‌ای مهم در شکل‌گیری هویت معنوی و اخلاقی دانش‌آموزان دانست و بر نقش خانواده و مدرسه در تعمیق آموزه‌های دینی تأکید کرد.

از بخش‌های مورد استقبال حاضران، اجرای برنامه‌های شاد و آموزشی بود که با محتوایی متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان، فضایی صمیمی و خاطره‌انگیز ایجاد کرد.

این مراسم در پایان با اقامه نماز جماعت و حضور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مسئولان به پایان رسید؛ آیینی که با حال‌وهوای معنوی، آغاز مرحله‌ای تازه از زندگی عبادی دانش‌آموزان را رقم زد.