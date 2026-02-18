۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

آیین باشکوه جشن تکلیف دانش‌آموزان قروه در فضای معنوی برگزار شد

آیین باشکوه جشن تکلیف دانش‌آموزان قروه در فضای معنوی برگزار شد

قروه ـ جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی قروه با حضور مسئولان، فرهنگیان و خانواده‌ها در مسجد جامع قروه برگزار شد و جلوه‌ای از توجه به تربیت دینی نسل آینده را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین جشن تکلیف دانش‌آموزان دختر پایه سوم ابتدایی این شهرستان ظهر چهارشنبه با همکاری ستاد نماز جمعه و مشارکت نهادهای فرهنگی در فضایی معنوی و پرنشاط برگزار شد.

در این مراسم، امام جمعه، جمعی از مسئولان شهرستانی، فرهنگیان و اولیای دانش‌آموزان حضور داشتند و دانش‌آموزان مکلف نخستین گام رسمی خود در مسیر مسئولیت‌پذیری دینی را جشن گرفتند.

آیین باشکوه جشن تکلیف دانش‌آموزان قروه در فضای معنوی برگزار شد

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان قروه نیز در سخنانی، سن تکلیف را مرحله‌ای مهم در شکل‌گیری هویت معنوی و اخلاقی دانش‌آموزان دانست و بر نقش خانواده و مدرسه در تعمیق آموزه‌های دینی تأکید کرد.

از بخش‌های مورد استقبال حاضران، اجرای برنامه‌های شاد و آموزشی بود که با محتوایی متناسب با گروه سنی دانش‌آموزان، فضایی صمیمی و خاطره‌انگیز ایجاد کرد.

آیین باشکوه جشن تکلیف دانش‌آموزان قروه در فضای معنوی برگزار شد

این مراسم در پایان با اقامه نماز جماعت و حضور دانش‌آموزان، خانواده‌ها و مسئولان به پایان رسید؛ آیینی که با حال‌وهوای معنوی، آغاز مرحله‌ای تازه از زندگی عبادی دانش‌آموزان را رقم زد.

کد خبر 6751320

