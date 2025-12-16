  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۰۶

حاجی زاده:جشن تکلیف زمینه‌ساز تقویت هویت دینی دانش‌آموزان است

بردسکن- مدیر آموزش و پرورش بردسکن گفت: جشن تکلیف، نقطه عطفی در مسیر تربیت دینی دانش‌آموزان و زمینه‌ساز تقویت هویت مذهبی و مسئولیت‌پذیری آنان در قبال انجام فرایض الهی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله حاجی‌زاده ظهر سه شنبه در آئین جشن تکلیف ۶۰۰ نفر از دانش‌آموزان شهرستان بردسکن که با حضور امام جمعه بردسکن و جمعی از مسئولان شهرستان، فرهنگیان و دانش‌آموزان مدارس سطح شهرستان در هیئت علمدار کربلا برگزار شد، اظهار کرد: ورود دانش‌آموزان به سن تکلیف، آغاز مرحله‌ای جدید از زندگی آنان است که نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت دینی و اجتماعی دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش در کنار تعلیم و آموزش علمی، رسالت مهم تربیت دینی و اخلاقی را بر عهده دارد، افزود: برگزاری جشن تکلیف به‌صورت منسجم و اثرگذار، موجب آشنایی هرچه بیشتر دانش‌آموزان با احکام شرعی، انس با نماز و تقویت باورهای دینی در نسل نوجوان می‌شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری هیئت علمدار کربلا، مدارس، مربیان و دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم، تصریح کرد: تعامل و همراهی نهادهای فرهنگی و مذهبی با آموزش و پرورش، بستر مناسبی برای تربیت نسلی متعهد، آگاه و پایبند به ارزش‌های اسلامی فراهم می‌کند.

حاجی‌زاده با اشاره به نقش خانواده‌ها در استمرار آثار معنوی این برنامه‌ها، بیان کرد: خانواده‌ها با حمایت و هدایت فرزندان خود می‌توانند آموزه‌های دینی را در زندگی روزمره آنان نهادینه کرده و مسیر بندگی و مسئولیت‌پذیری را در آنان تقویت کنند.

گفتنی است؛ آئین جشن تکلیف ۶۰۰ دانش‌آموز بردسکنی با حضور مسئولان شهرستان و مدارس سطح شهرستان برگزار و در پایان، نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اصغر امینی امام جمعه بردسکن اقامه شد.

