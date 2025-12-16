به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله حاجیزاده ظهر سه شنبه در آئین جشن تکلیف ۶۰۰ نفر از دانشآموزان شهرستان بردسکن که با حضور امام جمعه بردسکن و جمعی از مسئولان شهرستان، فرهنگیان و دانشآموزان مدارس سطح شهرستان در هیئت علمدار کربلا برگزار شد، اظهار کرد: ورود دانشآموزان به سن تکلیف، آغاز مرحلهای جدید از زندگی آنان است که نقش مهمی در شکلگیری شخصیت دینی و اجتماعی دانشآموزان ایفا میکند.
مدیر آموزش و پرورش بردسکن با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش در کنار تعلیم و آموزش علمی، رسالت مهم تربیت دینی و اخلاقی را بر عهده دارد، افزود: برگزاری جشن تکلیف بهصورت منسجم و اثرگذار، موجب آشنایی هرچه بیشتر دانشآموزان با احکام شرعی، انس با نماز و تقویت باورهای دینی در نسل نوجوان میشود.
وی ضمن قدردانی از همکاری هیئت علمدار کربلا، مدارس، مربیان و دستاندرکاران برگزاری این مراسم، تصریح کرد: تعامل و همراهی نهادهای فرهنگی و مذهبی با آموزش و پرورش، بستر مناسبی برای تربیت نسلی متعهد، آگاه و پایبند به ارزشهای اسلامی فراهم میکند.
حاجیزاده با اشاره به نقش خانوادهها در استمرار آثار معنوی این برنامهها، بیان کرد: خانوادهها با حمایت و هدایت فرزندان خود میتوانند آموزههای دینی را در زندگی روزمره آنان نهادینه کرده و مسیر بندگی و مسئولیتپذیری را در آنان تقویت کنند.
گفتنی است؛ آئین جشن تکلیف ۶۰۰ دانشآموز بردسکنی با حضور مسئولان شهرستان و مدارس سطح شهرستان برگزار و در پایان، نماز جماعت ظهر و عصر به امامت حجتالاسلام والمسلمین علیاصغر امینی امام جمعه بردسکن اقامه شد.
نظر شما