محمد رحیمی: ۲۴۰۰ بافنده فرش دستبافت در ایلام مشغول به کار هستند

رضا محمد رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و ۴۰۰ بافنده فعال در استان مشغول به کار هستند، حدود ۱۵ هزار نفر آموزشهای فنی و حرفهای مرتبط را گذراندهاند، ۲ هزار و ۸ نفر تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیش از ۳۰۰ نفر نیز از طریق صندوق بیمه روستاییان و عشایر بیمه شدهاند.
وی بیان کرد: همچنین ۴۳ کارگاه قالیبافی دارای مجوز و ۱۰ تشکل روستایی و شهری به همراه شرکت سهامی فرش در این حوزه فعال هستند.
وی افزود: تاکنون نیز ۳۲۹ دوره آموزشی برگزار شده و به طور متوسط سالانه حدود ۲ هزار و ۸۰۰ مترمربع فرش دستباف در استان تولید میشود.
مدیرکل صمت استان ایلام مهمترین چالشهای پیشروی این صنعت را کمبود نقدینگی، افزایش قیمت مواد اولیه، محدودیتهای ناشی از تحریمها در صادرات، کمبود تسهیلات و مشکلات بیمهای عنوان کرد و گفت: فرش دستباف یک کالای صادراتی است و هرچه شرایط مبادلات تجاری بهتر باشد، فروش و صادرات آن نیز افزایش خواهد یافت.
وی با تأکید بر نقش بخش خصوصی تصریح کرد: ظرفیت واقعی توسعه در بخش خصوصی نهفته است و دولت نقش تسهیلگر و حمایتکننده دارد. انتظار میرود تشکلهای فعال فرش دستباف با انسجام و هماهنگی بیشتر مطالبات خود را پیگیری کنند.
محمدرحیمی در پایان با اعلام آمادگی کامل برای حمایت از فعالان فرش دستباف ابراز امیدواری کرد: این همایش آغازگر فرایندی جدید برای تقویت همکاری میان تشکلها باشد و با برگزاری نشستهای تخصصی با اتحادیهها و تشکلهای شهرستانی، مسائل این حوزه بهصورت میدانی پیگیری شود.
