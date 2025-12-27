  1. استانها
کوچکی نژاد: اجرای پروژه‌های گیلان با هم‌ صدایی مسئولان امکان‌ پذیر است

رشت- رئیس مجمع نمایندگان گیلان گفت: صدای واحد و برنامه مشخص استان در تعامل با دولت و وزارتخانه‌ها می‌تواند مسیر اجرای طرح‌های زیربنایی و محیط‌زیستی را هموار کند.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار کوچکی‌نژاد صبح شنبه در نشست مشترک با استاندار گیلان و نماینده ولی فقیه استان با اشاره به برخی طرح‌های نیمه‌تمام استان گفت: در سال‌های گذشته بخشی از پروژه‌های مهم گیلان به دلیل پراکندگی منابع و نبود تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها به‌طور کامل اجرا نشده است، اما با شکل‌گیری انسجام میان دستگاه‌های اجرایی، مجلس و دولت، می‌توان این روند را اصلاح و مسیر اجرای طرح‌های اولویت‌دار را هموار کرد.

وی تصریح کرد: اگر استان با صدای واحد و برنامه مشخص وارد گفت‌وگو با دولت و وزارتخانه‌ها شود، امکان تأمین اعتبارات لازم برای طرح‌های زیربنایی، از جمله پروژه‌های مرتبط با محیط‌زیست و پسماند، بیش از گذشته فراهم خواهد شد.

کوچکی‌نژاد تأکید کرد: همکاری منسجم بین مجلس، دولت و مدیران اجرایی می‌تواند اجرای پروژه‌های نیمه‌تمام استان را سرعت بخشد و گره مشکلات اساسی استان را باز کند.

