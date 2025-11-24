به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانهای جشنواره، مرکز نوآوری و توسعه فناوری پژوهشگاه علوم انسانی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز و دانشگاه بینالمللی سوره، با همراهی یکدیگر از ۹ تا ۱۸ آذر میزبان رویدادی میشوند که پیوند سینما، ایثار و جامعه را در تهران و تبریز و به صورت حضوری و مجازی واکاوی میکند. این نشستهای علمی پژوهشی با عنوان کلی «سینما، ایثار و جامعه: بازخوانی سینمای ایثار در پژوهشهای دانشگاهی» برگزار میشود.
این رویداد تخصصی که به دبیری علمی محمد نجاری برگزار میشود، میکوشد کلیدواژه «ایثار» را با نگاهی بینرشتهای در سینما مورد بازخوانی و واکاوی عمیق قرار دهد.
برگزاری ۶ نشست تخصصی در تهران و تبریز به صورت حضوری و مجازی، از مهمترین بخشهای این پویش علمی است. این نشستها با حضور اعضای هیئت علمی، هنرمندان، دانشجویان، پژوهشگران و عموم علاقهمندان برگزار میشود.
دومین جشنواره ملی فیلم ایثار، امسال با شعار «ایران سرای امید» با دبیری محمد کرماللهی در چهار بخش رقابتی، مسابقه ویژه و مسابقه فیلمنامهنویسی به همت معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با مشارکت استانداری آذربایجان شرقی و شهرداری تبریز از ۱۵ تا ۱۸ آذر در شهر تبریز برگزارمی شود.
