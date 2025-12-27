بازار ۷ میلیارد دلاری محصولات بهداشتی و آرایشی در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، محمود آل‌بویه، با بیان اینکه حوزه آرایشی و بهداشتی در ایران از نظر تنوع تولید، کیفیت محصولات و رعایت اصول بهینه تولید یا GMP در وضعیت بسیار بالایی قرار دارد، گفت: این صنعت یکی از بخش‌های مهم و اثرگذار در اقتصاد سلامت کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: بازار جهانی محصولات آرایشی و بهداشتی در سال ۲۰۲۴ به بیش از ۳۴۰ میلیارد دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ از ۵۶۰ میلیارد دلار عبور کند. سهم بازار ایران نیز تا سال ۲۰۲۵ حدود ۷ میلیارد دلار برآورد شده که ظرفیت مناسبی برای توسعه تولید داخلی و حضور در بازارهای منطقه‌ای ایجاد می‌کند.

مدیرکل فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو با اشاره به فعالیت بیش از ۱۰۰۰ کارخانه در این حوزه، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از این واحدها از استانداردهای فنی و الزامات کیفی برخوردارند و امکان ورود به تولید بدون کارخانه، تولید قراردادی و برندسازی اختصاصی را دارند. سازمان غذا و دارو نیز در چارچوب ضوابط موجود، از بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های خالی این صنایع حمایت می‌کند.

آل‌بویه ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۶۰ درصد کارخانجات فعال کشور توان ارائه خدمات تولید قراردادی را دارند و سازمان غذا و دارو در جهت تشویق صنایع برنامه‌ریزی کرده است تا این عدد به ۱۰۰ درصد برسد و تمام ظرفیت‌های صنعتی موجود وارد چرخه تولید شوند.

وی، سرمایه‌گذاری در تولید داخلی را سرمایه‌گذاری برای مردم و آینده اقتصادی کشور دانست و تأکید کرد: توسعه تولید قراردادی می‌تواند ظرفیت‌های بلااستفاده کارخانه‌ها را به فرصت‌های پایدار اقتصادی و اشتغال‌زا تبدیل کند.