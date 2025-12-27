وجود فلزات سنگین در محصولات آرایشی غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، مریم اسماعیلی افزود: بررسیهای آزمایشگاهی نشان میدهد برخی لوازم آرایشی فاقد مجوز حاوی فلزات سنگین هستند که میتوانند در مصرف طولانی مدت آثار جبرانناپذیری بر سلامت بدن داشته باشند.
وی گفت: این فلزات از طریق پوست و مخاط وارد بدن میشوند و بهویژه در محصولاتی مانند رژلب، کرمهای سفیدکننده و فرآوردههای مورد استفاده در ناحیه چشم، خطر بروز اختلالات عصبی، آسیبهای کلیوی و مشکلات هورمونی را افزایش میدهند.
اسماعیلی با تأکید بر تشدید نظارتها اظهار کرد: معاونت غذا و دارو با اجرای گشتهای مشترک و جمعآوری محصولات فاقد مجوز، در حال خارج کردن این اقلام از چرخه مصرف است.
وی از شهروندان خواست تنها از لوازم آرایشی دارای شماره پروانه بهداشتی یا کد IRC و خرید از مراکز معتبر استفاده کنند و در صورت مشاهده هرگونه عارضه پوستی یا علائم غیرعادی، مصرف محصول را متوقف کرده و موضوع را به مراکز بهداشتی گزارش دهند.
