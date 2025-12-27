صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه سی‌سی‌پور اظهار کرد: بر اساس هشدار هواشناسی سطح نارنجی، از اواخر وقت یکشنبه هفتم دی‌ماه تا اواخر وقت دوشنبه هشتم دی‌ماه، تقویت سامانه بارشی در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: پیامد این سامانه، رگبار باران و رعد و برق، گاهی رگبار نسبتاً شدید همراه با تندبادهای لحظه‌ای است که به‌ویژه سواحل، جزایر خلیج فارس و مناطق غربی، شرقی و مرکزی استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کارشناس هواشناسی هرمزگان با اشاره به مناطق در معرض مخاطره تصریح کرد: جزایر کیش و لاوان، بندرعباس، قشم، بندرلنگه، میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، جاسک، پارسیان و همچنین مناطق غربی و مرکزی استان از جمله نقاطی هستند که احتمال وقوع این پدیده‌ها در آن‌ها بیشتر است.

سی‌سی‌پور ادامه داد: آب‌گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن آب رودخانه‌های فصلی و مسیل‌ها، احتمال خسارت به سازه‌های سبک و محصولات کشاورزی از جمله مخاطرات پیش‌بینی‌شده این سامانه بارشی است.

وی همچنین از صدور هشدار سطح نارنجی دریایی خبر داد و گفت: وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و مواج شدن دریا از صبح یکشنبه هفتم دی‌ماه آغاز شده و تا اواخر وقت چهارشنبه دهم دی‌ماه ادامه خواهد داشت.

به گفته این کارشناس، از صبح یکشنبه تا ظهر دوشنبه وزش بادهای نسبتاً شدید جنوب شرقی با سرعتی تا حدود ۴۵ کیلومتر بر ساعت و افزایش ارتفاع موج تا حدود ۱۸۰ سانتی‌متر همراه با رگبار باران و رعد و برق پیش‌بینی می‌شود و از ظهر دوشنبه تا اواخر وقت چهارشنبه نیز وزش باد شدید شمال غربی تا جنوب غربی با سرعتی تا ۵۴ کیلومتر بر ساعت و افزایش ارتفاع موج بیش از ۲۰۰ سانتی‌متر مورد انتظار است.

سی‌سی‌پور با اشاره به مناطق دریایی در معرض خطر خاطرنشان کرد: خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان به‌ویژه مناطق ساحلی و جزایری از جمله کیش، لاوان، ابوموسی، سیری، تنب بزرگ و کوچک، قشم، بندرعباس، بندرلنگه، پارسیان، جاسک و سیریک تحت تأثیر این شرایط قرار دارند.

وی در پایان با تأکید بر رعایت توصیه‌های ایمنی گفت: اجتناب از تردد شناورهای سبک و صیادی، خودداری از انجام فعالیت‌های تفریحی و گردشگری دریایی، تمهیدات لازم در بنادر، عدم صعود به ارتفاعات، پرهیز از قرار گرفتن در حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و لایروبی دهانه پل‌ها و کانال‌ها برای کاهش خسارات احتمالی ضروری است.