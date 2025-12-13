هشدار سطح نارنجی هواشناسی در هرمزگان صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهار کرد: با فعالیت این سامانه از اواخر وقت امروز ۲۲ تا فردا یکشنبه ۲۳ آذرماه در استان رگبار باران و رعد و برق و گاهی رگبار نسبتاً شدید همراه با تگرگ و تندباد لحظهای در مناطق شرقی، شمالی و دریایی استان پیش بینی میشود.
مجتبی حمزه نژاد افزود: مناطق متأثر این سامانه شهرستانهای میناب، رودان، بشاگرد، سیریک، حاجی آباد، قشم، جاسک و جزایر بوموسی، سیری، لاوان، کیش، تنب بزرگ و سواحل است.
وی گفت: سامانه بارشی دیگری نیز از بعد از ظهر دوشنبه ۲۴ تا ۲۶ آذر ماه در استان فعال میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: با فعالیت این سامانه آب گرفتگی معابر عمومی و جاری شدن روان آبها، بالا آمدن آب رودخانههای فصلی و سیلابی شدن مسیلها، خسارت به سازههای سبک به دلیل تند باد لحظهای و خسارت به محصولات کشاورزی دور از انتظار نیست.
