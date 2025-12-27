روشنی: تبریز از رتبه دوم به سوم ترافیک کشور رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا روشنی روز شنبه با اشاره به رشد ۳۰ برابری تعداد خودروهای تبریز طی ۴۷ سال گذشته، وضعیت ترافیک شهر را همچنان چالش‌برانگیز خواند.

وی افزود: بودجه ۱۴۰۴ شهرداری تبریز ۴۰۰ هزار میلیارد ریال است که ۷۰ درصد آن به پروژه‌های عمرانی و ۶۰ درصد از این بخش صرف حمل‌ونقل و ترافیک خواهد شد.

روشنی با اشاره به توسعه سامانه‌های هوشمند ترافیکی، اعلام کرد که هم‌اکنون ۷۵۰ دوربین ثبت تخلف فعال است و تا پایان سال تعداد آن‌ها به ۲ هزار دوربین خواهد رسید. او همچنین از نوسازی ۲ هزار تاکسی و ۴۷۸ دستگاه اتوبوس خبر داد و گفت ۱۰۰ دستگاه اتوبوس دیگر نیز تا پایان بهمن تحویل می‌شود.

وی تأکید کرد: سیاست‌های ترافیکی شهر تبریز همزمان به خودرومحوری و انسان‌محوری توجه دارد، اما افزایش تقاطع‌ها و تعریض خیابان‌ها بدون مدیریت یکپارچه می‌تواند موجب افزایش ترافیک و تصادفات شود.

به گفته روشنی، مدیریت واحد شهری ترافیک تبریز هنوز اجرایی نشده و تعیین مسئول واحد این حوزه ضروری است.