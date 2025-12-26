توقیف ۳۰۶ وسیله نقلیه متخلف در اجرای طرح آرامش ترافیکی مراغه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ توحید فارسی روز جمعه در گفتوگو با خبرنگاران افزود: این طرح با هدف افزایش انضباط ترافیکی، تأمین آرامش عمومی، پیشگیری و کاهش تصادفات و در پاسخ به مطالبات مردمی اجرا شد.
وی افزود: ایجاد آلودگی صوتی، تردد در پیادهروها، حرکت در خلاف جهت، عدم استفاده از کلاه ایمنی توسط راکبان موتورسیکلت، نداشتن پلاک و انجام حرکات نمایشی از جمله مهمترین تخلفاتی بود که منجر به توقیف این وسایل نقلیه شد.
فرمانده انتظامی مراغه با اشاره به نتایج اجرای این طرح گفت: در مجموع ۹۱ دستگاه موتورسیکلت و ۲۱۵ دستگاه انواع خودرو توقیف و ضمن اعمال قانون، به پارکینگ منتقل شدند.
سرهنگ فارسی تأکید کرد: اجرای اینگونه طرحها که از مطالبات جدی شهروندان است، بهصورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و مأموران انتظامی با رانندگان و راکبان متخلف بدون اغماض و با جدیت برخورد خواهند کرد.
