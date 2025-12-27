به گزارش خبرنگار مهر، صندوق نوآوری و شکوفایی صبح شنبه ۶ دی ۱۴۰۴ مراسم رونمایی از فراخوان دو برنامه ملی تولید واکسن‌های پنوموکوک و مننگوکوک و تجهیزات پزشکی را برگزار کرد. این برنامه‌ها با بودجه‌ای معادل یک همت (یک هزار میلیارد تومان) اجرا می‌شوند و هدف آن‌ها ارتقای سلامت جامعه، تقویت امنیت سلامت و کاهش وابستگی به واردات است.

مراسم با حضور دکتر اصغر نوراله‌زاده، رئیس صندوق، دکتر رضا قربانی، معاون نوآوری و توسعه فناوری، دکتر مجتبی زارع مهرجردی، معاون سرمایه‌گذاری صندوق، دکتر مصطفی قانعی، دبیر ستاد زیست‌فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، دکتر امیرحسین جمشیدی، رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت وزارت بهداشت، دکتر ابوصابر، کارشناس حوزه واکسن سازمان غذا و دارو برگزار شد.

اهداف برنامه‌های ملی و نقش شرکت‌های دانش‌بنیان

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم ضمن تقدیر از همکاری و حمایت‌های معاونت علمی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از اهداف برگزاری این آئین، آگاهی مردم از اجرای پروژه‌های راهبردی در کشور و حمایت‌های صورت‌گرفته است. وی افزود که با مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند، توسعه فناوری‌ها در حوزه سلامت و درمان کشور ممکن خواهد شد و علاوه بر بهره‌مندی عموم مردم، امنیت سلامت کشور ارتقا می‌یابد.

نوراله‌زاده همچنین خاطرنشان کرد: صندوق نوآوری از سال گذشته حمایت از برنامه‌های راهبردی حوزه سلامت را با انتشار فراخوان مشارکت در برنامه ملی تولید پلاسما و انسولین آغاز کرده است. در گام جدید، فراخوان مشارکت در دو برنامه ملی تولید واکسن‌های پنوموکوک و مننگوکوک و تجهیزات پزشکی منتشر می‌شود. این برنامه با همکاری و حمایت مشترک معاونت علمی، وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه اجرایی خواهد شد.

وی تأکید کرد: تولید داخلی این واکسن‌ها و تجهیزات پزشکی علاوه بر ارتقای سلامت مردم، نقش مؤثری در تأمین نیازهای نظام سلامت، تضمین امنیت سلامت کشور، کاهش قیمت تمام‌شده و کاهش ارزبری دارد و بار مالی نظام سلامت را کاهش خواهد داد.

جلوگیری از خروج سالانه ۱۰۰ میلیون دلار ارز

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی یادآور شد: میزان ارزبری واردات دو واکسن بالغ بر ۲۵ میلیون دلار و واردات تجهیزات پزشکی حدود ۷۵ میلیون دلار است و تولید داخلی این محصولات، سالانه از خروج ۱۰۰ میلیون دلار ارز جلوگیری می‌کند.

تخصیص بودجه یک همتی برای تولید ملی ۲ واکسن و تجهیزات پزشکی

نوراله‌زاده افزود: بودجه تخصیص‌داده شده به دو برنامه ملی تولید «واکسن‌های پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» ۱ همت (یک هزار میلیارد تومان) است.

وی تصریح کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان به دانش فنی تولید این اقلام راهبردی در حوزه سلامت دست یافته‌اند و امیدواریم با سرمایه‌گذاری مشترک بتوانیم در آینده نزدیک این محصولات را در مقیاس مورد نیاز کشور تولید کنیم. دانش فنی دانش‌بنیان‌ها با همراهی سرمایه‌گذاران به محصول تبدیل شده و وارد بازار خواهد شد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی بیان کرد: از امروز این فراخوان به صورت رسمی منتشر می‌شود و شرکت‌های توانمند در این حوزه ۲۰ روز فرصت دارند درخواست‌های خود را از طریق سایت صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت کنند. با همکاری صندوق نوآوری، معاونت علمی و وزارت بهداشت، درخواست ثبت‌شده مورد ارزیابی قرار گرفته و شرکت‌های برتر در این حوزه انتخاب خواهند شد.

افزایش تاب‌آوری حوزه سلامت با برنامه ملی تولید واکسن و تجهیزات پزشکی

دبیر ستاد زیست‌فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی با اشاره به تجربه موفق مشارکت قبلی در تولید پلاسما و انسولین گفت، این گام جدید به شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند فرصت می‌دهد تا واکسن‌ها و تجهیزات پزشکی حیاتی را در داخل کشور تولید کنند و علاوه بر کاهش هزینه‌ها، ارزبری حوزه سلامت نیز کاهش یابد.

کاهش هزینه و ارزبری با تولید داخلی واکسن‌ها

قانعی با اشاره به عقب‌ماندگی برنامه ملی واکسیناسیون ایران نسبت به کشورهای پیشرفته، توضیح داد: تولید واکسن‌های پنوموکوک و مننگوکوک در انحصار چند شرکت خارجی است و ارزبری بالایی دارد. وی افزود با تولید داخلی این واکسن‌ها، قیمت تمام‌شده کاهش یافته و هزینه‌های سلامت کشور کمتر خواهد شد. این اقدام علاوه بر تأمین سلامت مردم، حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در بازار را تسهیل می‌کند.

وی همچنین به ارزبری بالای حوزه تجهیزات پزشکی اشاره کرد و گفت: یکی از اقلام راهبردی، تجهیزات مرتبط با بیماری‌های قلب و عروق است که بعد از تصادفات، دومین عامل مرگ‌ومیر محسوب می‌شوند. با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، بسیاری از این آمار قابل کاهش خواهد بود.

فرصت ثبت درخواست و اولویت‌های وزارت بهداشت

دبیر ستاد زیست‌فناوری سلامت و فناوری‌های پزشکی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اضافه کرد: تمامی شرکت‌های توانمند در حوزه تولید این اقلام راهبردی حوزه سلامت فرصت دارند درخواست‌های خود را برای مشارکت در دو برنامه ملی تولید «واکسن‌های پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» ثبت کنند. انتظار داریم ظرفیت تولید داخلی این برنامه‌ها در مدت دو سال تقریباً به مقیاس مورد نیاز کشور برسد.

برنامه ملی «واکسن‌های پنوموکوک و مننگوکوک» و «تجهیزات پزشکی» از اولویت‌های وزارت بهداشت

رئیس دفتر توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در این مراسم گفت: طبق قانون، دستگاه‌ها و نهادها باید اولویت‌های تولید فرآورده‌های مورد نیاز خود را به معاونت علمی اعلام کنند و براساس سیاست‌هایی که دنبال می‌کنیم، فهرستی برای معاونت ارسال شد.

جمشیدی افزود: این فهرست پیرو جلسه‌های برگزارشده با معاونت‌های وزارت بهداشت و همچنین براساس قابل دستیابی بودن و امکان ساخت آنها در کشور، کمک به حل مسائل مهم در کشور (حوزه سلامت)، وجود زیرساخت مناسب برای تولید در کشور، انتخاب شدند. فراخوان دو برنامه‌ای که امروز منتشر شدند، جزو اولویت‌های وزارت بهداشت محسوب می‌شوند.