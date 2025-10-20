  1. ورزش
روند واگذاری مرکز ملی تنیس ایران متوقف شد

رئیس فدراسیون تنیس ایران از توقف روند واگذاری مرکز ملی تنیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، داود عزیزی رئیس فدراسیون تنیس ایران با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته و حمایت‌های وزیر ورزش و نشست تخصصی واگذاری گفت: لحظاتی پیش و در نشستی که با حضور وزیر ورزش، وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، اعضای هیأت عالی واگذاری، مناف هاشمی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و محمدعلی ثابت قدم مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برگزار شد دستور توقف موقت این مر کز مورد موافقت قرار گرفت تا بررسی‌های بیشتر در خصوص شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی صورت بگیرد.

وی ادامه داد: در این مدت حمایت‌ها و تدابیر وزیر ورزش و تلاش‌های صورت گرفته باعث شد این روند که به ضرر ورزش کشور بود متوقف شود و تلاش خواهیم کرد تا مرکز ملی تنیس ایران برای جامعه ورزش و تنیس ایران حفظ شود.

عزیزی تاکید کرد: جا دارد از احمد دنیامالی به عنوان مقام عالی وزارت ورزش و جوانان تشکر کنم چراکه با حمایت‌های ویژه‌ای که از ورزش تنیس داشت این مهم از دستور کار خارج شد.

فریبا جلیل خانی

