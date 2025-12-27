آغاز فرآیند استقرار آمبولانس دریایی در جزایر هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در مراسم انعقاد تفاهمنامه آمبولانس دریایی جزایر استان با تاکید بر اهمیت توسعه زیرساختهای سلامت در مناطق جزیرهای، اظهار کرد: با مشارکت انجمن حمایت از بیماران، وزارت مربوطه، سازمان بنادر و دریانوردی و دانشگاه علوم پزشکی، یک فروند آمبولانس دریایی به همت یکی از خیران عضو انجمن و دانشگاه علوم پزشکی وارد چرخه خدماترسانی خواهد شد.
وی بیان کرد: این آمبولانس دریایی پس از طی مراحل مقدماتی، تشریفات اداری و فرآیندهای استقراری، طی چند ماه آینده بهعنوان یکی از اولویتهای مهم نظام سلامت استان در حوزه انتقال بیماران جزایر عملیاتی میشود و جزیره هرمز در اولویت نخست بهرهبرداری قرار دارد.
نماینده عالی دولت در هرمزگان با اشاره به نقش همافزایی دستگاهها در تحقق این طرح، گفت: مبنای این تفاهمنامه، تسریع و تقویت مسیر خدمترسانی به مردم شریف جزایر استان است و تلاش داریم با سرعت و قوت، این پروژه را به مرحله اجرا برسانیم تا دغدغههای درمانی ساکنان جزایر کاهش پیدا میکند.
آشوری تازیانی تصریح کرد: حمایتهای بینبخشی و مشارکت نهادهای مسئول، نقش تعیینکنندهای در پایداری این طرح دارد و این همکاریها زمینهساز برداشتن گامهای بعدی در مسیر تحقق شاخصهای اساسی برنامه سلامت خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: توسعه خدمات فوریتهای پزشکی دریایی، یکی از مطالبات جدی مردم جزایر هرمزگان است و استقرار آمبولانس دریایی میتواند ضمن کاهش زمان انتقال بیماران، سطح ایمنی و کیفیت خدمات درمانی را به شکل محسوسی ارتقا دهد.
استاندار هرمزگان ابراز امیدواری کرد با تداوم این مسیر و تقویت مشارکت خیران و دستگاههای اجرایی، اقدامات موثرتری در حوزه سلامت جزایر استان به ثمر برسد.
نظر شما