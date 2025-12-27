نهضت سلامت در هرمزگان با رویکرد توسعه و توزیع عادلانه ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری تازیانی در حاشیه آئین تحویل تجهیزات پزشکی به مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، با اشاره به استمرار «نهضت سلامت» در استان، از اجرای یک برنامه راهبردی جامع در حوزه بهداشت و درمان خبر داد.

وی گفت: در راستای ادامه نهضت سلامت و بر اساس آسیب‌شناسی‌های انجام‌شده، برنامه‌ای راهبردی با تمرکز بر ایجاد و توسعه زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی، تجهیز مراکز درمانی و تأمین منابع انسانی در دستور کار استان قرار گرفته است تا وضعیت موجود به سمت شرایط مطلوب حرکت کند.

استاندار هرمزگان با قدردانی از تلاش‌های دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت، بنگاه‌های اقتصادی، انجمن‌ها و خیرین افزود: این حرکت نتیجه یک تلاش جمعی است که با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی، انجمن‌های تخصصی و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی از جمله صنایع نفت، فولاد، آلومینیوم، فولاد هرمزگان، سازمان بنادر و فعالان اقتصادی استان شکل گرفته و نقش مؤثری در ایجاد تحول در حوزه توسعه و تجهیز بخش سلامت داشته است.

آشوری تازیانی با تأکید بر اینکه نهضت سلامت یک مسیر مستمر و بلندمدت است، اظهار کرد: همکاری ساختارهای دولتی در کنار نهادهای مردمی، فعالان اقتصادی و خیرین باعث شده این روند با سرعت بیشتری پیش برود و به بهبود شاخص‌های بهداشت و درمان استان منجر شود.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه ساخت آمبولانس دریایی گفت: امروز با کمک انجمن حمایت از بیماران، تفاهم‌نامه‌ای تحت عنوان ساخت آمبولانس دریایی به امضا می‌رسد که اولویت آن جزیره هرمز است و این اقدام نقطه آغاز مشارکت جدی‌تر سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه سلامت به شمار می‌رود.

استاندار هرمزگان با تأکید بر رویکرد توزیع عادلانه امکانات درمانی در سطح استان بیان کرد: یکی از سیاست‌های اصلی در نهضت سلامت، توزیع هوشمندانه و عادلانه تجهیزات و خدمات درمانی در مناطق مختلف استان است تا همه نقاط هرمزگان از ظرفیت‌های ایجادشده در چارچوب برنامه توسعه پایدار سلامت بهره‌مند شوند.

وی همچنین از تحویل نزدیک به ۳۵ دستگاه تجهیزات پزشکی و درمانی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت کاهش نارسایی‌ها، تقویت بنیه بیمارستان‌ها، کاهش هزینه‌ها و کاهش زمان ارائه خدمات درمانی به مردم خواهد بود.

آشوری تازیانی در پایان با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای بهداشتی، تکمیل تجهیزات و آموزش و تأمین نیروی انسانی خاطرنشان کرد: هرچه تلاش‌ها در این حوزه افزایش یابد، مسیر خدمت‌رسانی بی‌منت به مردمی که شایسته بهترین خدمات هستند هموارتر خواهد شد و امیدواریم این حرکت جمعی، رضایت مردم شریف استان و رضایت خداوند متعال را به همراه داشته باشد.