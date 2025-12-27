فعالیت ۱۴ مرکز «نفس» در چهارمحال و بختیاری؛ ۴۶۳ نوزاد نجات یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌ندیشی و دیدار رابطین مراکز نفس سازمان بسیج جامعه پزشکی با سردار علی افضلی فرمانده سپاه حضرت قمر بنی هاشم (ع) برگزار شد.

در این دیدار که حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) و دکتر صالحی‌فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری نیز حضور داشتند، گزارش‌های مراکز نفس (نجات فرزندان سقط) ارائه شد.

سرهنگ پاسدار کاظم کبیری مسئول بسیج جامعه پزشکی در حاشیه این نشست با اشاره به تمرکز این سازمان بر بحث سقط جنین غیرقانونی در سطح استان گفت: با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، بسیج جامعه پزشکی و سپاه حضرت قمربنی هاشم (ع) تا کنون ۱۴ مرکز نفس در شهرستان‌های مختلف استان چهارمحال و بختیاری راه اندازی شده است.

وی افزود: بسیجیان با رشته‌های مختلف ازجمله روانپزشکی، روانشناسی، متخصص زنان و زایمان، مامایی، مراقبت سلامت و بهورزان به‌صورت داوطلب در مراکز نفس برای پیشگیری از سقط جنین عمدی در خانواده‌ها کمک می‌کنند.

کبیری ادامه داد: از آذرماه ۱۴۰۱ که اولین مرکز نفس در استان چهارمحال و بختیاری راه‌اندازی شده تا امروز که ۱۴ مرکز نفس فعال داریم، از ۴۶۳ سقط جنین عمدی و غیرقانونی پیشگیری کرده‌ایم که ۱۸۰ مورد تولد فرزند داشته‌ایم و مابقی نیز بعد از طی دوران بارداری متولد خواهند شد.

گفتنی است، دکتر صالحی فرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان چهارمحال و بختیاری نیز با اشاره به تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت ازخانواده‌ها در سال ۱۴۰۰ با ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره، از همکاری نزدیک دانشگاه علوم پزشکی، سپاه استان و بسیج جامعه پزشکی خبر داد.

وی افزود: ازدواج آسان و بهنگام و پایدار، فرزندآوری و عبور از تک فرزندی، درمان ناباوری و پیشگیری از سقط جنین عمدی از موضوعات مهم بحث جوانی جمعیت است که توسط دانشگاه علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان پیگیری می‌شود.