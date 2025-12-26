خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- کوروش دیباج: نخستین دوره جشنواره دانشجویی بازیگری شاهین‌شهر، به میزبانی دانشگاه عقیق با برگزاری آئین اختتامیه در تماشاخانه تخصصی تئاتر جم به کار خود پایان داد؛ رویدادی که فراتر از یک برنامه کوتاه‌مدت فرهنگی، به‌عنوان تجربه‌ای فرآیندمحور در آموزش عملی بازیگری، نقطه عطفی در تعامل میان دانشگاه، دانشجو و فضای فرهنگی شهر به شمار می‌آید.

این جشنواره که طی روزهای سوم و چهارم دی‌ماه برگزار شد، با هدف تقویت مهارت‌های عملی دانشجویان، فراهم‌سازی بستری ایمن برای تجربه نخستین اجرای صحنه‌ای، شناسایی استعدادهای نوظهور و پیوند آموزش نظری با تجربه عملی شکل گرفت و کوشید نگاه آموزشی رایج در دانشگاه را از کلاس درس به صحنه اجرا گسترش دهد. در این چارچوب، جشنواره دانشجویی بازیگری دانشگاه عقیق نه صرفاً یک رقابت، بلکه یک میدان تجربه، گفت‌وگو و یادگیری جمعی بود؛ میدانی که در آن فرآیند رشد هنری دانشجو بر نتیجه نهایی و رتبه‌بندی اولویت داشت.

در جریان این رویداد، هفت اثر نمایشی با حضور دانشجویان بازیگری به اجرا درآمد؛ نمایش‌هایی با عناوین عروس اتاق ۱۰۷، کاخ دادگستری، یه روزگاری، آنتیگونه، سیاهی، تالار وحدت و من دیوونه نیستم فقط یکم زیادی بیدارم که هر یک فرصتی برای بروز توانمندی، جسارت و خلاقیت نسل جوان بازیگری فراهم کردند. فاطمه رشیدی، هانیه جهانبازی، حانیه کوفی‌گر، زهرا امین‌الرعایا، آیناز مظاهری، شیوا شهبازی، پریسا صناعی و زهرا حق‌شناس، دانشجویانی بودند که در قالب این آثار، نخستین تجربه رسمی حضور بر صحنه تئاتر را به‌عنوان بازیگر پشت سر گذاشتند؛ تجربه‌ای که می‌تواند سرآغاز مسیر حرفه‌ای آنان در عرصه نمایش و سینما باشد.

جشنواره‌ای فراتر از زمان برگزاری؛ تأکید بر اثرگذاری بلندمدت رویدادهای فرهنگی

کیانوش کیانی، سرپرست شهرداری شاهین‌شهر، در آئین اختتامیه نخستین دوره جشنواره دانشجویی بازیگری دانشگاه عقیق، با نگاهی تحلیلی به کارکرد جشنواره‌های فرهنگی اظهار کرد: در بسیاری از رویدادها، تمرکز اصلی بر روزهای برگزاری و آئین اختتامیه است، در حالی که پرسش مهم‌تر باید ناظر بر پس از جشنواره باشد؛ اینکه این رویداد چه اثری بر مسیر رشد فردی و اجتماعی شرکت‌کنندگان می‌گذارد و چه افقی برای آینده آنان ترسیم می‌کند.

وی افزود: آنچه این جشنواره را متمایز می‌کند، دانشجویی‌بودن آن و پیوند مستقیمش با فضای دانشگاهی است. زمانی که روح دانشجویی در یک رویداد فرهنگی جاری باشد، جشنواره از یک اتفاق مقطعی فراتر می‌رود و به یک فرآیند پویا تبدیل می‌شود؛ فرآیندی که می‌تواند بستر تجربه، گفت‌وگو و تعامل میان دانشجویان و نهادهای فرهنگی شهر را فراهم کند.

سرپرست شهرداری شاهین‌شهر با اشاره به ماهیت هنر بازیگری تصریح کرد: تأکید بر مفهوم جشن در چنین رویدادهایی اهمیت ویژه‌ای دارد. بازیگری و هنر نمایش بیش از آنکه در چارچوب رقابت تعریف شوند، در بستر تجربه، مشارکت و لذت از خلق معنا شکل می‌گیرند. این نگاه می‌تواند مشارکت ظرفیت‌های متنوع هنری را نیز به همراه داشته باشد و زمینه‌ساز همکاری‌های بین‌رشته‌ای شود.

کیانی خاطرنشان کرد: آنچه در اجراهای دانشجویی این جشنواره مشهود بود، شوق، انگیزه و لذت دانشجویان از خلق اثر هنری بود. همین انرژی و خلاقیت، سرمایه اصلی آینده فرهنگی شهر است و شهرداری شاهین‌شهر نیز از رویدادهایی که به پرورش این سرمایه کمک می‌کنند، حمایت خواهد کرد.

دانشگاه، بازیگر فعال عرصه فرهنگ شهری

حمیدرضا جوانمرد، رئیس دانشگاه عقیق شاهین‌شهر، در آئین اختتامیه جشنواره با تأکید بر نقش اجتماعی دانشگاه، اظهار کرد: دانشگاه عقیق بر این باور است که مرزهای دانشگاه باید گشوده شود و ارتباطی مؤثر با جامعه برقرار گردد. یکی از اهداف اصلی ما، ایفای نقش فعال در برنامه‌ها و پروژه‌های فرهنگی و هنری شهر است و برگزاری این جشنواره، گامی عملی در جهت تحقق این رویکرد به شمار می‌رود.

وی افزود: این رویداد، نخستین جشنواره دانشجویی با محوریت بازیگری است که در شاهین‌شهر و با میزبانی دانشگاه عقیق برگزار می‌شود و موفقیت آن مایه افتخار است. این تجربه نشان داد که با همت جمعی، بهره‌گیری از اساتید توانمند و برنامه‌ریزی دقیق می‌توان کیفیت آموزش و فعالیت‌های هنری را به سطح مطلوبی رساند.

رئیس دانشگاه عقیق با اشاره به اجراهای دانشجویان تصریح کرد: آنچه در این دو شب روی صحنه رفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای فعالیت‌های سینمایی و نمایشی در دانشگاه و شهر است. امیدواریم این مسیر با تداوم اعتماد و همکاری اساتید، داوران و نهادهای شهری ادامه پیدا کند و دانشگاه عقیق همچنان نقش مؤثری در توسعه فرهنگی و هنری شاهین‌شهر ایفا کند.

وی با قدردانی از هیئت داوران، مدیران گروه و تمامی دست‌اندرکاران جشنواره، بر ضرورت استمرار این حرکت تأکید کرد و گفت: دانشگاه زمانی می‌تواند به رسالت واقعی خود عمل کند که علاوه بر آموزش نظری، بستر تجربه عملی و حضور اجتماعی دانشجویان را نیز فراهم آورد.

نگاه داوران؛ جشنواره به مثابه فرآیند آموزشی نه میدان رقابت

سعید محسنی، نمایشنامه‌نویس و کارگردان تئاتر و یکی از داوران جشنواره، در حاشیه این رویداد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ورود دانشجویان به عرصه عمل حتی به بهانه جشنواره، اتفاقی ارزشمند است. دانشجو نیازمند تجربه، حرکت و دیده‌شدن است و از این منظر، جشنواره‌های دانشجویی نقش مهمی در پویایی فضای آموزشی دارند. با این حال، نگاه من به چنین رویدادهایی، نگاهی غیررقابتی است.

وی افزود: آنچه برای دانشجو اهمیت دارد، پاداشی است که از مسیر یادگیری، تمرین و مواجهه با صحنه دریافت می‌کند، نه صرفاً رتبه و جایزه. وظیفه دانشگاه فراهم‌کردن بستر و فرصت تجربه است و حضور من در این جشنواره نیز با همین نگاه صورت گرفت.

محسنی با اشاره به تفاوت‌های بازی روی صحنه و جلوی دوربین تصریح کرد: تجربه اجرایی تئاتر می‌تواند به افزایش اعتمادبه‌نفس، درک بهتر بازیگری و شناخت فرآیند اجرا کمک کند و از این منظر برای دانشجویان سینما نیز بسیار ارزشمند است.

مهرزاد مشکل‌گشا، نویسنده، کارگردان و بازیگر و از دیگر داوران جشنواره، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌ای دانشجویی در حوزه بازیگری به همت یک دانشگاه، اتفاقی مهم و نویدبخش برای آینده تئاتر شاهین‌شهر است. فضای دانشجویی ذاتاً امکان تجربه، خلاقیت و جسارت را فراهم می‌کند و همین ویژگی، این رویداد را قابل توجه می‌سازد.

وی افزود: آنچه در اجراها دیده می‌شود، حاصل فراهم‌شدن بستری برای تجربه است؛ بستری که می‌تواند به پویایی و تداوم حیات تئاتر در یک شهر کمک کند. امیدوارم این جشنواره به‌صورت مستمر ادامه یابد.

مشکل‌گشا با اشاره به ارتباط تئاتر و سینما تصریح کرد: این دو حوزه رابطه‌ای تنگاتنگ دارند و تفکیک کامل آن‌ها نگاهی نادرست است. تعامل حرفه‌ای میان تئاتر و سینما می‌تواند به رشد هنرمندان و غنای تجربه آنان منجر شود.

شوق، لذت و امید؛ سرمایه اصلی آغاز مسیر هنری

مجتبی اسپنانی، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون و از داوران جشنواره، با نگاهی تحلیلی به مفهوم جشنواره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پرسش مهم این است که پس از پایان یک رویداد، چه مسیری برای شرکت‌کنندگان ترسیم می‌شود. اگر روح دانشجویی به‌درستی در یک جشنواره جاری شود، این رویداد از یک هیجان مقطعی فراتر رفته و به یک فرآیند زنده تبدیل می‌شود.

وی افزود: تأکید بر جشن در عنوان این رویداد، دقیق‌تر از تأکید بر رقابت است. بازیگری به‌ویژه روی صحنه، به‌سختی قابل تقلیل به شاخص‌های رقابتی است و اگر این رویداد به‌عنوان یک جشن دانشجویی دیده شود، می‌تواند زمینه مشارکت سایر رشته‌ها و همکاری‌های بین‌رشته‌ای را فراهم کند.

اسپنانی اضافه کرد: آنچه برای من در آثار این جشنواره بسیار جذاب بود، لذت‌بردن دانشجویان از کارشان بود. این شوق و لذت، مهم‌ترین سرمایه آغاز یک مسیر هنری است.

مریم سادات معلایی، از داوران جشنواره در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌ای دانشجویی با محوریت بازیگری می‌تواند انگیزه‌ای جدی برای دانشجویان ایجاد کند. این رویداد اگرچه در ظاهر کوتاه‌مدت است، اما می‌تواند جرقه‌ای مهم برای آینده هنری دانشجویان باشد.

وی با تأکید بر انتخاب آگاهانه متن افزود: انتخاب متن مناسب برای اجرا اهمیت بالایی دارد. متن باید شنیدنی، لذت‌بخش و در عین حال امیدآفرین باشد تا دانشجو بتواند ارتباط مؤثری با مخاطب برقرار کند.

حسین جعفری، معاون توسعه مدیریت و منابع، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه عقیق، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این جشنواره برای دانشگاه عقیق رویدادی ماندگار است، چراکه شاهد نخستین اجرای رسمی دانشجویان در قالب یک جشنواره مستقل هستیم. این حرکت ظرفیت گسترش در سطوح استانی و ملی را دارد و دانشگاه خود را متعهد به حمایت و استمرار آن می‌داند.

در بخش پایانی آئین اختتامیه، از برگزیدگان بخش‌های مختلف از جمله بازیگری، طراحی پوستر، طراحی لباس و گریم تقدیر شد و نخستین دوره جشنواره دانشجویی بازیگری دانشگاه عقیق شاهین‌شهر با تأکید بر تداوم این مسیر، به ایستگاه پایانی رسید؛ ایستگاهی که بیش از پایان، آغاز راهی تازه برای پیوند آموزش، تجربه و آینده حرفه‌ای دانشجویان بازیگری بود