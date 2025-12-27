به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر محمدی دوست، بعد از ظهر شنبه، در سومین جلسه سومین فراخوان ایده پردازان قرآنی، با اشاره به اهمیت ماه رجب اظهار داشت: خدا را شکر میکنیم که در یکی از بهترین زمانهای سال یعنی ماه رجب، در خدمت یکی از بهترین کارها، یعنی خدمت به قرآن باشیم. ماه رمضان اوج فضیلتها و شبهای قدر، فرصت ویژهای برای نزول قرآن و اصلاح ارتباط بین زمین و آسمان است.
وی با تأکید بر جایگاه ماه رجب و شعبان افزود: این ماهها، تمهید برای ماه رمضان و آمادگی برای قرآن هستند. در دهه اول رجب، ما خود را برای یک رویداد قرآنی آماده میکنیم و این تلاقی زمانی را به فال نیک میگیریم.
محمدیدوست همچنین درباره دغدغه انتقال فرهنگ اسلامی به نسلهای آینده گفت: در جهان اسلام با تنوع مذاهب و میلیونها پیرو، دغدغه اصلی انتقال اعتقاد به نسلهای بعدی است. قرآن کریم، به عنوان مخرج مشترک همه مسلمانان، این امکان را فراهم میکند که از گذشته به آینده منتقل شود.
وی ادامه داد: مؤسسه نور مبین به عنوان قرارگاه توسعه تعلیم و تربیت اسلامی، با تمرکز بر قرآن، اخلاق، الهیات و حتی علوم و تکنولوژی، نقش مهمی در انتقال فرهنگ اسلامی به نسلهای آینده ایفا میکند و مشارکت در رویدادهای قرآنی، بخشی از این مأموریت است.
مدیرعامل مؤسسه نور مبین در پایان گفت: ارتباط با مدارس ایرانی و بومی در داخل و خارج از کشور، از همفکری و تجربهنگاری تا خواهرخواندگی قرآنی، بخشی از تلاش ما برای گسترش فرهنگ قرآنی و انتقال تجربههای موفق است و امیدواریم این مسیر رحمت الهی را به همراه داشته باشد.
نظر شما