به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی شامگاه سه شنبه در محفل انس با قرآن «بُشری» در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، با گرامیداشت حافظ، ادیب بزرگ و شاعر نامآشنای ایرانی گفت: حافظ توانسته است آیات قرآن را با زبان شعر و هنر به نسلهای مختلف منتقل کند و ماندگار سازد.
وی ادامه داد: حافظ، که خود فقیه و عالم برجستهای بوده، با پیوند شعر و قرآن، معارف ناب و اندیشههای توحیدی را به زیبایی بیان کرده است و دیوان او پس از قرآن و مفاتیحالجنان، یکی از پرتیراژترین کتابهای کشور است که نشاندهنده جایگاه والای او در فرهنگ ایرانی اسلامی است.
دبیر شورای هماهنگی و گسترش فعالیتهای قرآنی کشور با اشاره به اهمیت عشق در جهانبینی قرآنی و نقش آن در سلوک انسانی، افزود: حافظ با بهرهگیری از تمثیلهای قرآنی، معارف عمیق و ناب قرآن را در قالب شعر به تصویر میکشد و نمونهای از مؤمن متفکر و مبلغ قرآنی است که با اندیشههای والای قرآنی، مفاهیم استقامت، توکل و استغنا را در قالب شعر بیان میکند و این کلمات، نه تنها اثرگذار بلکه راهنمایی برای ترویج مفاهیم قرآنی در جامعه و گفتمانسازی آنها در میان مردم است.
حجت الاسلام حسینی در ادامه به نهضت قرآنی در کشور اشاره کرد و گفت: در دو سال اخیر «نهضت زندگی آیهها» در کشور اجرا شده که این حرکت، با بهرهگیری از هنر، رسانه و محتوای لطیف، توانسته است معارف قرآنی را به نسل جدید منتقل کند و اثرات مثبت آن در آموزش، تربیت و فرهنگ جامعه مشاهده کرد و نمونهای از این اثرات، فعالیتهای هنری مانند فیلم کوتاه، پادکست، انیمیشن و موشن گرافی است که در این نهضت تولید شده است.
وی بر ضرورت ترویج و گفتمانسازی مفاهیم قرآن در جامعه تأکید کرد و ادامه داد: حافظ و اشعار او نمونهای بارز از انتقال معارف قرآنی به زبان هنر است و شعر حافظ، با بهرهگیری از آیات قرآن، مفاهیم کاربردی و عملیاتی مانند استقامت، توکل و استغنا را به خوبی منتقل میکند و میتواند الگویی برای مبلغان و مدرسان قرآنی باشد تا این مفاهیم را جذاب و اثرگذار به نسلهای جدید انتقال دهند.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان افزود: نمونههایی مانند مقاومت مردم غزه و پیروی از آیات قرآن در مبارزه با ظلم و استکبار، نشاندهنده تأثیر عمیق قرآن در زندگی و حرکتهای اجتماعی است و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر لزوم تربیت میلیونها حافظ قرآن تأکید داشته و استان فارس به عنوان یکی از مراکز مهم تربیت حافظان، نمونهای از ظرفیتهای موجود در این زمینه است.
حجت الاسلام حسینی در پایان تصریح کرد: هدف نهایی، تبدیل قرآن به مکتبی فراگیر در همه محلات و خانهها است که در ماههای پیش رو، با فرا رسیدن ماههای رجب، شعبان و رمضان، این حرکت قرآنی تقویت و توسعه یابد و این اقدامات، در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه است.
نظر شما