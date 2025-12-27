بطحائی: هرمزگان پیشرو در محله محوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحائی در جمع مردم محله نخل پیرمرد اظهار کرد: دامنه و مسائل محلات بسیار زیاد است و این گستردگی مسائل ضرورت یکپارچگی همه نهادهای مدیریت شهری، امکانات و منابع و هم چنین تفویض اختیار است.
بطحائی تصریح کرد: تأکید رئیس جمهور بر مدیریت محله محور برگرفته از پیشینه تاریخی و تمدن ایرانی و آموزههای دینی است.
وی ادامه داد: در مدیریت محله محور شناسایی نظام مسائل و اولویت بندی بر اساس نگاه مردم محله است.
معاون وزیر کشور تصریح کرد: دکترین مردمپایه در حکمرانی محلهمحور بر این اصل استوار است که محله باید به عنوان جامعهای کنشگر و نقطه آغاز تصمیمگیری و اجرا تبدیل شود، نه واحدی منفعل. در این مدل، مشارکت مردمی منبع اصلی سیاستهاست و دولت نقش تسهیلگر، هماهنگکننده و ضامن حقوق عمومی را ایفا میکند. این رویکرد عبور از ساختارهای متمرکز و تصدیگرایانه به سمت شبکههای محلی خودجوش را دنبال میکند، که در آن جامعه محلی مسئولیت شناسایی و حل مسائل را برعهده گرفته و دولت با رفع موانع اداری، تضمین شفافیت و تسهیل دسترسی به منابع، از این فرآیند پشتیبانی میکند.
بطحائی افزود: استان هرمزگان در امر محله محوری از استانهای پیشرو است و تلاشهای خوبی در این حوزه انجام شده است.
