بطحایی: طرح محله محوری، کلان پروژه دولت در حوزه اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد بطحائی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، مدیران کل اجتماعی استانها را مسئول اصلی اجرا و نیل به اهداف برنامه اقدام شبکه مدیریت محله محور دانست و گفت: خوشبختانه این برنامه از زمان ابلاغ توسط وزیر محترم کشور در اول مهر از مرحله نظر وارد اجرا شده و موانع و مشکلات آن به تدریج در حال رفع است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به تجربههای موفقی که در کشور با رویکرد محله محوری انجام گرفته است گفت: باید بپذیریم که راهی جز تغییر برنامهریزی متمرکز نداریم و این موضوع به صورت قانونی نیز تکلیف شده و به کرات مورد تاکید رئیس محترم جمهور و وزیر کشور قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: نظام برنامهریزی و اجرایی متمرکز با چالشهای فراوانی روبرو است، تجربیات سایر کشورها نیز نشان میدهد محله محوری رویکرد مؤثری در رفع این چالش هاست.
معاون وزیر کشور، ضعف هماهنگی میان دستگاههای مرتبط را بزرگترین چالش در حوزه اجتماعی دانست. وی در این باره تصریح کرد: مهمترین مأموریت شبکه مدیریت محلهمحور، ایجاد هماهنگی و انسجامبخشی به نهادها و دستگاههای فعال در این عرصه و سپس استخراج خلاءها و برنامهریزی برای رفع آنها است.
وی با اشاره به ناکامی برخی طرحهای پیشین در این زمینه تاکید کرد: باید باور به امکان رویکرد جدید و توانایی در رفع معضلات با روشهای جدید تقویت شود؛ این برنامه حتماً به خلاقیت و نوآوری نیاز دارد و تجربیات گذشته دیگر به تنهایی برای رفع مشکلات کفایت نمیکند.
بطحائی تاکید کرد که کمیته راهبری، پیشرفت این طرح در استانها را نظارت و ارزیابی خواهد کرد و گزارشها به صورت مستمر به وزیر کشور و رئیس محترم جمهور ارائه خواهد شد.
بطحائی اظهار کرد: قوه مجریه که از طریق استانداریها و فرمانداریها با این محلهها و در این طرح مرتبط است، نقش پشتیبان و تسهیل گر را خواهد داشت؛ ضمن اینکه سازمان امور اجتماعی وزارت کشور هم در سطح ملی، راهبری ملی و نظارت کلان طراحی و اجرای طرح را برعهده دارد.
معاون وزیر کشور با تشکر از استانداران در اهتمام به اجرای طرح محله محوری گفت: از استانداران و فرمانداران میخواهم نسبت به این موضوع حساسیت و اهتمام لازم را داشته باشند تا همان گونه که رهبر معظم انقلاب در دیدار با استانداران فرمودند، مسئولان اجرایی استان و شهرستان، در میان مردم بروند و از نزدیک زمینه تحقق اهداف این طرح را فراهم سازند.
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