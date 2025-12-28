توافق دومای روسیه و کنگره آمریکا برای برگزاری نشست مشترک

به گزارش خبرگزاری مهر، لئونید اسلوتسکی، رئیس کمیته امور بینالملل دومای دولتی روسیه و رهبر حزب لیبرالدموکرات این کشور اعلام کرد: قانونگذاران روسیه و اعضای کنگره آمریکا به توافق اولیه برای برگزاری یک نشست مشترک دست یافتهاند و جزئیات مربوط به زمان و مکان آن در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.
اسلوتسکی گفت: ما به دیدارهای بدون نتیجه و دست دادنهایی که فقط برای عکس روی خروجی خبرگزاریها باشد، احتیاج نداریم. پیشبرد منافع ملی و تأمین امنیت کشور باید خروجی این دیدارها باشد.
پیشتر، کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیسجمهور روسیه در امور سرمایهگذاری خارجی و همکاریهای اقتصادی اعلام کرده بود که مسکو و واشنگتن در حال رایزنی درباره احتمال برگزاری نشستی میان هیئت هایی از کنگره آمریکا و دومای دولتی روسیه هستند.
روابط روسیه و آمریکا در دوره جو بایدن رئیس جمهوری دموکرات این کشور به تیرگی گرایید. روابط نزدیک دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه موجب ذوب شدن یخهای بی اعتمادی بین دو کشور شده است.
نظر شما