تماس تلفنی رهبران اروپا با زلنسکی و ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از یک مقام کمیسیون اروپا نوشت: رهبران اروپایی قرار است امروز شنبه (۲۷ دسامبر)، به صورت تلفنی با دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا و ولودیمیر زلنسکی رئیسجمهوری اوکراین گفتوگو کنند.
براساس این گزارش، اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا نیز در این گفتوگو حضور خواهد داشت. این تماس تلفنی پیش از دیدار حضوری ترامپ و زلنسکی در آمریکا در روز یکشنبه انجام میشود.
بر اساس برنامه منتشرشده از سوی کاخ سفید، دونالد ترامپ قرار است روز یکشنبه با ولودیمیر زلنسکی در ایالت فلوریدا دیدار کند. پیشتر، ترامپ در مصاحبه با نشریه پولیتیکو گفته بود که قرار است بهزودی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود، گفتوگو کند و امیدوار است این تماس، خوب پیش برود.
وی با اشاره به دیدار روز یکشنبه خود با زلنسکی، افزود: فکر میکنم گفتوگو با پوتین و زلنسکی خوب پیش برود.
زلنسکی گفته بود که در دیدار خود با ترامپ قصد دارد درباره مسائل سرزمینی، از جمله احتمال عقبنشینی نیروهای اوکراینی از دونباس و نیز نحوه استفاده از نیروگاه هستهای زاپروژیا، گفتوگو کند.
زلنسکی، ۳ دی ۱۴۰۴ (۲۴ دسامبر) از طرح ۲۰ مادهای خود برای صلح با روسیه رونمایی کرد. وی در این طرح، کماکان بر عدم عقبنشینی از دونباس و حق داشتن ارتشی ۸۰۰ هزار نفری تاکید کرد.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که طرح زلنسکی بهطور اساسی با طرح ۲۷ بندی که روسیه از اوایل دسامبر و طی هفتههای اخیر در تماسهای خود با طرف آمریکایی درباره آن گفتوگو کرده، تفاوت دارد.
