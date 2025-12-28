امامی:کیفیت آب در خراسان رضوی با مصرف ۱۰۲۸ تن مواد گندزدا تضمین شد

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کیفیت آب در خراسان رضوی با مصرف ۱۰۲۸ تن مواد گندزدا تضمین شد، این مواد را شامل هزار تن آب ژاول و ۲۸ تن پودر پرکلرین اعلام و اظهار کرد: بیش از ۱۷۰ میلیارد ریال برای خرید و توزیع این مواد هزینه شد که نشان‌دهنده حجم بالای سرمایه‌گذاری در حوزه سلامت آب است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی به برنامه‌ریزی برای مدیریت دقیق‌تر مصرف مواد اشاره کرد و گفت: بر اساس محاسبات انجام‌شده، شاخص دقیق مصرف کلربرای هر یک از شرکت‌های تبصره دو امورها تابعه تعیین و ابلاغ و از مدیران خواسته شد نسبت به برآورد میزان مصرف تا پایان سال اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر، آب ژاول تنها در ۷ ایستگاه سطح استان تخلیه می‌شود و پیگیری برای افزایش تعداد این ایستگاه‌ها به منظور بهبود توزیع و کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل در دستور کار قرار دارد.

امامی مهم‌ترین راهکارهای در دست اقدام برای بهینه‌سازی مصرف مواد گندزدا را بازنگری در فرآیندهای خرید، انبارش و توزیع مواد شیمیایی به منظور افزایش کارآیی دانست و بر برنامه‌ریزی برای کاهش تدریجی مصرف پودر پرکلرین و جایگزینی آن با آب ژاول به دلایل اقتصادی و عملکرد و تمرکز بر آموزش تخصصی و نظارت مستمر بر عملکرد ایستگاه‌های کلرزنی تاکید کرد. وی با بیان اینکه ۸۹ درصد از آب شرب استان با آب ژاول و ۱۱ درصد با پودر پرکلرین گندزدایی می‌شود، میانگین مصرف کلر خالص در استان را ۱.۰۲ گرم به ازای هر مترمکعب آب اعلام کرد و گفت: هدف نهایی از این رصد و برنامه‌ریزی دقیق، تضمین سلامت آب شرب از یک سو و مدیریت بهینه هزینه‌های سنگین گندزدایی از سوی دیگر است تا خدمات پایدار و باکیفیت به مردم ارائه شود.