به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی از رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) بر حسب فعالیتهای اقتصادی، بخش ساختمان در شش ماه نخست سال جاری رشد منفی ۱۲.۹ درصدی را ثبت کرده است؛ رقمی که از تشدید رکود در این بخش حکایت دارد.
این در حالی است که بخش ساختمان و مسکن در نیمه نخست سال گذشته (۱۴۰۳) رشد مثبت ۳.۴ درصدی را تجربه کرده بود و عملکرد این بخش در مجموع ۱۲ ماه سال ۱۴۰۳ نیز معادل ۳.۴ درصد گزارش شده است.
بررسی جزئیتر دادهها نشان میدهد که بخش ساختمان در بهار امسال با رشد منفی ۱۴.۳ درصدی مواجه بوده که بیانگر افت شدید فعالیتهای ساختمانی در ابتدای سال و عقبنشینی محسوس سرمایهگذاری و ساختوساز در این حوزه است.
این آمار حاکی از آن است که بخش ساختمان، بهعنوان یکی از پیشرانهای رشد اقتصادی و اشتغال، با شرایطی دشوارتر نسبت به سال گذشته روبهرو شده و چشمانداز کوتاهمدت آن همچنان تحت تأثیر رکود قرار دارد.
