رشد اقتصادی در تیرماه منفی ۰.۳ درصد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از برآورد ماهانه تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد روند رشد که در سال ۱۴۰۳ مثبت بود، در نخستین ماه تابستان ۱۴۰۴ وارد محدوده منفی شده است. این گزارش که با هدف پایش بهنگام بخش حقیقی اقتصاد منتشر می‌شود، تصویری دقیق از عملکرد چهار بخش اصلی اقتصاد یعنی کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات ارائه می‌دهد.

طبق این برآورد، رشد اقتصادی کشور در تیرماه ۱۴۰۴ با نفت منفی ۰.۳ درصد و بدون نفت منفی ۰.۶ درصد بوده است. این ارقام نشان می‌دهد که تنها بخش نفت توانسته رشد مثبتی ثبت کند، اما کشاورزی، صنعت و خدمات با افت جدی مواجه شده‌اند.

بخش کشاورزی در تیرماه ۱۴۰۴ با رشد منفی ۸.۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشترین نقش را در کاهش رشد اقتصادی ایفا کرده است. داده‌های دریافتی از وزارت جهاد کشاورزی نشان می‌دهد تولید محصولات زراعی در این ماه بیش از ۱۱ درصد افت کرده است. همچنین تولید محصولات دامی ۱.۹ درصد و بارش‌های پایین تیرماه منجر به تداوم بحران خشکسالی و افت عملکرد این بخش شده است.

برخلاف سایر بخش‌ها، نفت و گاز طبیعی رشد مثبت ۲.۹ درصدی را ثبت کرده است. طبق آخرین آمار اوپک و برآوردهای داخلی، تولید نفت ایران در تیرماه نسبت به سال گذشته افزایش یافته و بهبود نسبی در این بخش مشاهده می‌شود. این رشد توانسته بخشی از افت سایر بخش‌ها را جبران کند.

گروه صنایع و معادن در تیرماه ۱۴۰۴ با رشد منفی ۴/۳ درصدی روبه‌رو بوده است. کاهش شاخص تولید صنایع بورسی، افت فروش نهاده‌های ساختمانی و کاهش فعالیت در بخش ساختمان از مهم‌ترین دلایل این کاهش عنوان شده است.

براساس این گزارش در حالی که اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ رشد مثبت ۳.۱ درصدی (با نفت) و ۳ درصدی (بدون نفت) را ثبت کرده بود، تیرماه امسال نخستین نشانه‌های افت در بخش حقیقی اقتصاد آشکار شده است. افت شدید کشاورزی، رکود صنعت و خدمات از عوامل اصلی این کاهش معرفی شده‌اند.