بارش برف در محورهای مواصلاتی آذربایجان غربی؛زنجیرچرخ همراه داشته باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی آمده است، بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از راهدارخانه‌های استان و پایش دوربین‌های نظارتی: در حال حاضر بارش برف در محورهای مواصلاتی چالدران، ماکو و میاندوآب ادامه دارد و شاهد بارش پراکنده در سایر محورهای استان هستیم.

این اطلاعیه می‌افزاید، همچنین در اغلب محورهای جنوب استان، از جمله گردنه دوآب، مهاباد - سردشت (زمزیران)، مهاباد - خلیفان، سردشت - پیرانشهر، پیرانشهر - تمرچین و محور مائین بلاغ در شاهین‌دژ، مه‌گرفتگی پدیده غالب گزارش شده است.

در ادامه اطلاعیه آمده است، با توجه به پیش‌بینی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید بارش‌ها در ساعات آینده، از هم‌استانی‌های درخواست می‌شود در صورت غیرضروری بودن سفر، از تردد در محورهای مواصلاتی خودداری کنند.

این اطلاعیه می‌افزاید، با توجه به لغزندگی سطح جاده‌ها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم تقاضا می‌شود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغ‌های روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه (به‌ویژه سیستم ترمز، برف‌پاک‌کن‌ها و زنجیر چرخ)، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.