رانندگان ازتردد غیرضرور درمحورهای مواصلاتی آذربایجان غربی خودداری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی آمده است، بر اساس آخرین گزارشهای دریافتی از راهدارخانههای استان و پایش دوربینهای نظارتی: در حال حاضر بارش برف در محورهای ارومیه_ سرو و ارومیه_ اشنویه مشاهده میشود.
این اطلاعیه میافزاید، همچنین در اغلب محورهای جنوب استان، از جمله گردنه دوآب، مهاباد_ سردشت (زمزیران)، مهاباد_ خلیفان، سردشت_ پیرانشهر، پیرانشهر_ تمرچین و محور مائین بلاغ در شاهیندژ، مهگرفتگی پدیده غالب گزارش شده است.
در ادامه آمده است، توجه به پیشبینی سازمان هواشناسی مبنی بر تشدید بارشها در ساعات آینده، از هماستانیهای گرامی درخواست میشود در صورت غیرضروری بودن سفر، از تردد در محورهای مواصلاتی خودداری کنند.
این اطلاعیه میافزاید، با توجه به لغزندگی سطح جادهها و کاهش میدان دید در برخی مقاطع، از رانندگان محترم تقاضا میشود با نهایت دقت و احتیاط، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب، استفاده از چراغهای روشن و توجه جدی به وضعیت فنی وسیله نقلیه (بهویژه سیستم ترمز، برفپاککنها و زنجیر چرخ)، سفر خود را ادامه دهند تا از بروز هرگونه حادثه احتمالی جلوگیری شود.
