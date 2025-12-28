به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب عبدلی روز یکشنبه با بیان اینکه میزان بارش‌های پاییز امسال در آذربایجان‌شرقی نسبت به بلندمدت بیش از ۴۰ درصد کاهش یافته است، افزود: در فصل پاییز حدود ۴۳ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده که این رقم در بلندمدت حدود ۷۲ میلی‌متر بوده است.

وی ادامه داد: در سال آبی جاری (از اول مهر تا پنجم دی) میزان بارش حدود ۴۴ میلی‌متر بوده که نسبت به بلندمدت مشابه حدود ۴۱.۴ درصد کاهش نشان می‌دهد، اما در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۴۱ درصد افزایش یافته است.

عبدلی با بیان اینکه متوسط بارش یک سال کامل آبی استان ۳۱۱.۳ میلی‌متر است، اضافه کرد: بارش‌های سال آبی جاری تاکنون تنها ۱۴ درصد از متوسط بارش سالانه را پوشش داده است.

وی همچنین جزئیات بارش در نقاط مختلف استان را تشریح کرد و گفت: بیشترین بارش در چاراویماق با ۷۷ میلی‌متر و کمترین در هوراند با ۱۸.۳ میلی‌متر گزارش شده است. در تبریز نیز بارش سال آبی جاری ۳۲.۵ میلی‌متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۱.۷ میلی‌متر افزایش و نسبت به بلندمدت حدود ۳۱.۷ میلی‌متر کاهش یافته است.

مدیرکل هواشناسی استان با اشاره به افزایش دمای هوا اظهار کرد: میانگین دمای هوای سال آبی جاری ۸.۸ درجه سانتی‌گراد بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۱ دهم درجه و نسبت به بلندمدت ۱.۵ درجه افزایش نشان می‌دهد. بیشترین افزایش دما نسبت به بلندمدت در کلیبر و هوراند با ۲ درجه و کمترین در ورزقان با هشت دهم درجه ثبت شده است.