ترافیک سنگین در آزادراه قزوین کرج؛ محور بانه سقز مسدود شد

پلیس راه اعلام کرد: تردد در آزادراه قزوین کرج حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس سنگین است و بارش برف و باران در برخی محورهای شمالی و غربی کشور ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پلیس راه تردد در آزادراه قزوین کرج حدفاصل مهرویلا تا پل فردیس سنگین است، اما سایر محورهای اصلی از جمله چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران پردیس روان است.

بارش برف و باران در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه و آزادراه تهران-شمال و همچنین در برخی محورهای استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اصفهان، زنجان، تهران، البرز، مازندران، ایلام، مرکزی، فارس، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد گزارش شده است.

همچنین بارش باران در محورهای استان‌های بوشهر، کرمانشاه، کرمان و خوزستان ادامه دارد.

محورهای مسدود شامل محور شریانی بانه سقز، و محورهای غیرشریانی دوآب بلده، سروآباد پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت پادنا و پونل خلخال است. محور گنجنامه تویسرکان نیز به صورت فصلی مسدود است.

مرکز مدیریت راه‌ها از رانندگان خواسته برای ایمنی بیشتر قبل از سفر وضعیت محورهای مورد نظر را از سامانه‌های اطلاع‌رسانی استعلام کنند.

