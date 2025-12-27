  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۵

کندی و دشواری تردد در محور میانه–هشترود به دلیل شرایط نامساعد جوی

میانه- رئیس پلیس راه میانه – زنجان از کندی تردد در جاده قدیم میانه به هشترود به علت بارش برف و کولاک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسلم عظیمی روز شنبه اظهار داشت: به دنبال بارش برف، لغزندگی سطح جاده و کاهش دید افقی، تردد در محور قدیم میانه – هشترود با کندی و دشواری همراه است.

وی افزود: در حال حاضر تردد در این محور صرفاً با استفاده از زنجیر چرخ امکان‌پذیر بوده و رانندگان فاقد تجهیزات زمستانی از ادامه مسیر منع می‌شوند.

رئیس پلیس راه میانه – زنجان با تأکید بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: رانندگان از سفرهای غیرضروری خودداری کرده و پیش از حرکت از سالم بودن خودرو و همراه داشتن زنجیر چرخ، سوخت کافی و وسایل گرمایشی اطمینان حاصل کنند.

عظیمی خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راه به‌صورت مستمر در محورهای مواصلاتی حضور داشته و نسبت به کنترل تردد و اعمال قانون برای خودروهای فاقد تجهیزات زمستانی اقدام می‌کنند

