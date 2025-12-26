  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۵ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

ورود سامانه بارشی به آذربایجان‌شرقی؛ احتمال کولاک در گردنه‌ها

تبریز- رییس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از ورود سامانه بارشی از امروز خبر داد و هشدار داد که بارش برف و کولاک در گردنه‌ها و مناطق سردسیر رخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد امیدفر، روز جمعه در گفت و گویی افزود: بر اساس آخرین نقشه‌های پیشیابی هواشناسی و تصاویر ماهواره‌ای، این سامانه از اواخر امروز وارد جو استان می‌شود و موجب بارش باران در مناطق گرمسیر و باران و برف در مناطق سردسیر استان می‌شود.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه تا اواسط هفته آینده ادامه می‌یابد، اظهار کرد: با توجه به اینکه فعالیت این سامانه همراه با وزش باد گاهی به صورت شدید خواهد بود، احتمال بروز کولاک برف در گردنه‌ها و مناطق برفگیر استان وجود دارد.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی از رانندگان و مسافران خواست از تردد غیرضروری به مناطق کوهستانی و گردنه‌ها خودداری کنند و در صورت ضرورت تجهیزات و پوشاک زمستانی به همراه داشته باشند.

امیدفر، از دستگاه‌های خدماتی و امدادرسان استان نیز خواست، برای مواجهه با این شرایط جوی آمادگی لازم را داشته باشند.

