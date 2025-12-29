یونس اکبرزاده، رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت بارش‌های سال آبی جاری استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: بر اساس داده‌های ایستگاه‌های سینوپتیک و اقلیم‌شناسی، مجموع بارش ثبت‌شده در استان به ۴۳.۸ میلی‌متر رسیده که نسبت به نرمال بلندمدت، کاهشی معنادار معادل ۴۱.۴ درصد را نشان می‌دهد، اما در مقایسه با سال گذشته ۴۰.۸ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به نتایج تحلیل‌های مکانی بارش افزود: توزیع بارش در سطح استان یکنواخت نبوده و بیشترین مقادیر بارش در نیمه جنوبی استان به‌ویژه شهرستان‌های چاراویماق، بناب، مراغه و ملکان ثبت شده است. در مقابل، نیمه شمالی استان به‌خصوص مناطق خداآفرین، اهر، کلیبر، هوراند و ورزقان با کم‌بارشی نسبت به شرایط نرمال مواجه بوده‌اند که عوامل توپوگرافی، ارتفاع و جهت استقرار سامانه‌های بارشی در بروز این تفاوت‌ها نقش مؤثری داشته‌اند.

اکبرزاده با اشاره به تغییرات اقلیمی مشاهده‌شده در استان تصریح کرد: روند کاهشی بارش‌ها در کنار افزایش میانگین دما موجب جابه‌جایی فصل‌ها شده است؛ به‌طوری که طول فصل زمستان کوتاه‌تر و در مقابل، فصل تابستان طولانی‌تر شده و نوع بارش‌ها نیز از برف به باران تغییر یافته است. این تغییرات باعث افزایش بارش‌های رگباری، کوتاه‌مدت و مخاطره‌آمیز شده و الگوهای سامانه‌های بارشی منطقه‌ای ازجمله سامانه‌های مدیترانه‌ای و بارش‌های کوهستانی را تحت تأثیر قرار داده است.

رئیس گروه توسعه هواشناسی کاربردی آذربایجان شرقی درباره تأثیر بارش‌های اخیر بر بخش کشاورزی و منابع آب گفت: به‌دلیل کاهش شدید بارش‌ها نسبت به نرمال و از دست رفتن بارش‌های مؤثر پاییزی، بخش کشاورزی و منابع هیدرولوژیک استان با تنش مواجه شده‌اند و ذخایر سدها نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارند. اگرچه بارش‌های اخیر تا حدودی از شدت این تنش کاسته، اما قادر به جبران کامل کسری بارش و خشکسالی انباشته تا پایان سال آبی نخواهد بود.

وی اضافه کرد: با توجه به افزایش دما، بخش عمده بارش‌ها به‌صورت باران رخ داده و در نتیجه ذخایر برفی استان نیز تا پایان بهار در حداقل مقدار خود قرار خواهد گرفت. این شرایط سبب شده بخش قابل‌توجهی از بارش‌ها به‌صورت رواناب سطحی ظاهر شده و نفوذ مؤثری به منابع آب زیرزمینی نداشته باشد.

اکبرزاده در پایان با تأکید بر ماهیت کاربردی هواشناسی خاطرنشان کرد: به کشاورزان توصیه می‌شود مدیریت منابع آب را جدی بگیرند و دستورالعمل‌های هواشناسی کشاورزی که به‌صورت هفتگی منتشر می‌شود را ملاک عمل قرار دهند. همچنین با توجه به گرم‌تر بودن اسفندماه نسبت به نرمال، احتمال وقوع سرمازدگی در اسفند و فروردین دور از انتظار نیست.

وی از عموم شهروندان، به‌ویژه رانندگان، راهداران و نیروهای امدادی خواست با توجه به دقت بالای پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت که بیش از ۸۰ درصد برآورد می‌شود، هشدارهای هواشناسی مرتبط با بارش برف، کولاک و یخبندان را جدی گرفته و تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.