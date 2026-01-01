  1. استانها
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۵۲

تداوم عملیات جست‌وجو برای نوجوان مفقودشده در فندقلو اهر

تبریز- روابط‌عمومی هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی گفت: عملیات جست‌وجو برای یافتن نوجوان مفقودشده در منطقه فندقلو اهر همچنان ادامه دارد و این عملیات وارد مراحل تکمیلی شده است.

روابط‌عمومی هلال‌احمر استان آذربایجان شرقی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: پس از پایان فاز نخست عملیات جست‌وجو که با تمرکز بر پایش میدانی و بررسی مسیرهای احتمالی انجام شد، در فاز دوم عملیات تیم‌های تخصصی به‌همراه سگ‌های زنده‌یاب به منطقه اعزام شده و روند جست‌وجو به‌صورت هدفمندتر ادامه پیدا کرده است.

گفتنی است تاکنون خبر رسمی از پیدا شدن فرد مفقودشده اعلام نشده، اما عملیات جست‌وجو بدون وقفه و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود ادامه دارد. مسئولان ضمن قدردانی از همراهی مردم محلی، ابراز امیدواری کردند با تداوم تلاش‌ها، خبرهای امیدوارکننده‌ای به‌زودی اعلام شود.

