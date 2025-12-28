  1. سیاست
۷ دی ۱۴۰۴، ۹:۳۵

«حکمرانی آب» در کمیسیون زیر بنایی مجمع تشخیص بررسی شد

سومین نشست کمیسیون زیر بنایی مجمع تشخیص برای بررسی «حکمرانی آب» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع با موضوع بررسی «حکمرانی آب» با حضور مسئولانی از وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

با توجه به وضعیت آب در کشور، کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع و کمیته‌های تخصصی این کمیسیون طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی در راستای نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام، جلسات متعددی با دستگاه‌های زیر مجموعه قوای سه گانه برای بررسی «حکمرانی آب» برگزار کرده و نتایج آن را با حضور مسئولان اجرایی کشور در سه جلسه صحن کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجلس ارائه کردند.

در ابتدای این جلسه، گزارش کمیته کشاورزی، محیط زیست و آب مجمع تشخیص قرائت شد، سر فصل‌های این گزارش عبارت بود از: تشریح وضعیت منابع آب در کشور، بررسی تطبیقی وضعیت فعلی با نیم قرن اخیر، بررسی تطبیقی منابع آب نسبت به زمان ابلاغ سیاست‌های کلی آب، بررسی چالش‌ها و ارائه پیشنهاداتی برای سیاست گذاری و پیشنهاداتی عملیاتی برای حل چالش منابع آبی کشور.

در ادامه نیازی معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به ارائه گزارشی در مورد میزان مصرف آب و تولید محصولات کشاورزی، پرداخت.

علاوه بر این افلاطونی معاون وزیر جهاد کشاورزی و سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گزارشی از وضعیت مساحت حوزه آبخیز کشور، فرسایش خاک، نقشه فرونشست زمین در سطح کشور، نقشه کانون‌های گرد و غبار در داخل و خارج از کشور، نقشه حوزه‌های آبخیز فرامرزی ارائه داد.

همچنین در این جلسه چیت چیان وزیر اسبق نیرو نیز از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس در مورد علت یابی روند بحران آب، راهبردها، سیاست‌ها، الزامات حاکمیت تقنینی، حکمرانی آب و لزوم اتخاذ الگوهای ریاضتی، گزارشی به صحن کمیسیون زیربنایی مجمع داد.

در ادامه جعفری بروجنی نیز در مورد سیاستگذاری دولت‌های مختلف در حکمرانی منابع آب گزارش تحلیلی ارائه کرد.

علاوه بر این عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب نیز بر لزوم جسارت دولت برای اقدامات ضروری جهت مدیریت آب کشور تاکید کرد.

در پایان نیز مکنون رئیس کارگروه آب مجمع تشخیص پیشنهاد آمایش سرزمین بر محور منابع آبی کشور را مطرح کرد.

کد خبر 6704217
اكرم سادات حسيني شبستري

