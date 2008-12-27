سامانه سوادآموزی در یزد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمود رستگاری، پیش از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: این سامانه با هدف کنترل کمی و کیفی سوادآموزی و با مشارکت سازمان مرکز آمار، ثبت احوال و آموزش و پرورش استان یزد عملیاتی می شود.

وی افزود: در اجرای این طرح مقرر شده ثبت احوال آمار ورودیهای هر سال به مدرسه را اعلام کند و آموزش و پرورش نیز ورودیهای ثبت نام شده را اعلام کند تا از این طریق افراد بازمانده از تحصیل شناسایی شوند.

رستگاری خاطرنشان کرد: این طرح هم اکنون به صورت پایلوت در حال اجراست و در حال جمع آوری اطلاعات یاد شده هستیم.

این مسئول همچنین از اجرای طرح همیار آموزشی با هدف کنترل و بهبود کیفیت آموزش در نهضت سوادآموزی خبر داد.

مدیر نهضت سوادآموزی استان یزد عنوان کرد: در طول اجرای این طرح نیز مشکلات موجود بر سر راه سوادآموزی بررسی می شود و گروهی از کارشناسان خبره راهکارهایی برای بهبود کیفیت آموزش ارائه می دهند.

وی در بخش دیگری از این نشست، با اشاره به نرخ رشد باسوادی در استان یزد گفت: در سال 55 حدود 52.5 درصد جمعیت استان یزد باسواد بودند در حالیکه بر اساس آمار سال گذشته، هم اکنون 88.4 درصد جمعیت استان یزد باسواد هستند.

رستگاری بیان داشت: در حال حاضر 68 درصد آمار بی سوادان استان یزد را افراد بالای 50 سال تشکیل می دهند که این گروه هدف نهضت سوادآموزی نیست.

وی بیشترین نرخ رشد سواد استان یزد را در گروه زنان با 46 درصد رشد باسوادی اعلام کرد.

رستگاری همچنین با اشاره به دستاوردهای نهضت سوادآموزی یادآور شد: در سال 55 به ازاری هر 2.5 نفر یک بی سواد داشتیم در حالیکه هم اکنون به ازای هر 9.5 نفر یک بی سواد داریم.

مدیر نهضت سوادآموزی استان یزد ادامه داد: در سال گذشته نرخ رشد باسوادی 146 روستای استان یزد بالای 96 درصد اعلام شد و امسال نیز با افزوده شدن 53 روستا به این آمار، در دهه فجر امسال ریشه کنی بی سوادی در 199 روستای استان یزد را جشن خواهیم گرفت.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: امسال سه میلیارد و 450 میلیون تومان اعتبار شامل 15 درصد از منابع ملی و 85 درصد از منابع جاری استانی برای نهضت سوادآموزی در نظر گرفته شده که تاکنون دو میلیارد و 675 میلیون تومان تخصیص یافته و تلاش می شود کل اعتبار در نظر گرفته شده جذب شود.

رستگاری با اشاره به کسری 23 درصدی بودجه نهضت سوادآموزی استان یزد تصریح کرد: به دلیل این میزان کسری مجبور شدیم فعالیت در دوره پنجم نهضت را کاهش دهیم.

هفتم دیماه سالروز تاسیس نهضت سوادآموزی به فرمان امام خمینی (ره) در سال 58 است.