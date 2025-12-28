شناسایی دپوی ۶۰ هزارلیتر سوخت قاچاق در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بهروز آکفوره فرمانده پایگاه دریابانی بندرلنگه از شناسایی محل اختفا ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق در بندرلنگه خبر داد.
وی افزود: بنا بر اعلام نظر کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۴۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردهاند.
