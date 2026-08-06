کشف ۱۸ میلیارد ریال کالای قاچاق و ۲۶ هزار لیتر گازوئیل در بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ یزدان ویسی، اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه دژگان شهرستان بندرلنگه هنگام گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون حامل ژنراتور خارجی مشکوک شدند و خودرو را برای بررسی متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی مدارک ارائه شده از سوی راننده مشخص شد محموله فاقد اسناد و مدارک مثبت گمرکی بوده و قاچاق است.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه ارزش این ژنراتور را بنا بر نظر کارشناسان ۵ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

وی همچنین از اجرای طرح مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی در این شهرستان خبر داد و بیان کرد: مأموران پلیس آگاهی پس از انجام اقدامات اطلاعاتی محل جمع‌آوری، خرید و فروش سوخت قاچاق را در یکی از مناطق روستایی شهرستان شناسایی کردند.

سرهنگ ویسی، افزود: مأموران پس از هماهنگی با دستگاه قضایی و با تشکیل تیم‌های عملیاتی از محل مورد نظر بازرسی کرده و ۲۶ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را که در مخازن نگهداری می‌شد، کشف و ضبط کردند.

وی ارزش سوخت‌های کشف شده را بر اساس نظر کارشناسان ۱۳ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: در این عملیات نیز یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به مرجع قضایی معرفی شد و سوخت‌های کشف شده نیز به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی تحویل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه با تأکید بر اینکه قاچاق فرآورده‌های نفتی موجب هدررفت منابع ملی و وارد آمدن خسارت به اقتصاد کشور می‌شود، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق سوخت و خودروهای شوتی موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.