به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی گفتگو محور ویژه خبرنگاران، با حضور دادستان مرکز استان، معاون پیشگیری از وقوع جرم استان و معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد، صبح ظهر یکشنبه در سالن فرهنگ اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

در ابتدا مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ضمن قدردانی از حضور فعال خبرنگاران، گفت: تجربه‌نگاری رسانه‌ها می‌تواند بیشترین اثرگذاری را در ارتقای کیفیت محتوای آموزشی این کارگاه داشته باشد.

امین درخشان با تأکید بر نقش مؤثر رسانه در جهت‌دهی افکار عمومی افزود: گاهی فعالان عرصه مجازی و بلاگرها به عنوان رسانه مورد تقدیر قرار می‌گیرند، در حالی که ممکن است چارچوب‌های حرفه‌ای را زیر سوال ببرند.

وی تصریح کرد: البته برخی از فعالان فضای مجازی نیز شأن و منزلت عمومی را درک کرده و آسیب‌های این حوزه را به‌درستی می‌شناسند و از این قاعده مستثنی هستند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در پاسخ به پرسش‌هایی درباره علت انتشار اخبار حوادث و قتل گفت: نحوه مواجهه رسانه‌های داخلی با این‌گونه اخبار باید حرفه‌ای باشد، زیرا در غیر این صورت، رسانه‌های بیگانه آن را در مسیر دلخواه خود منتشر می‌کنند.

وی با تأکید بر گفت‌وگوی دوسویه در کارگاه آموزشی افزود: برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی در استان ریشه‌های قومی و قبیله‌ای دارند که پرداختن تخصصی به آن ضروری است.

درخشان تصریح کرد: نگاه غیرمسئولانه یا غیرکارشناسانه به مسائل، صحیح نیست بله رسانه‌ها باید در چارچوب حرفه‌ای خود فعالیت کنند، نه اینکه از طرح موضوعات حساس صرف‌نظر کنند، بلکه باید با رعایت اصول اخلاقی و اجتماعی آن را منعکس کنند.

وی با اشاره به اینکه نحوه پرداخت به اخبار حساس نباید موجب الگوسازی نادرست در جامعه شود، افزود: اصحاب رسانه با توجه به نقش مؤثر خود در شکل‌دهی و جهت‌دهی افکار عمومی، می‌توانند فضا را به سمتی سوق دهند که انتخاباتی سالم، پرشور و اثرگذار برگزار شود.