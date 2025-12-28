جشن ایران سرود در شب میلاد امام علی (ع) در شوش برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، آئین باشکوه جشن ولادت امیرالمومنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) و چهارمین جشن بزرگ ایرانسرود با حضور پرشور مردم مؤمن شهرستان شوش دانیال برگزار خواهد شد.

این مراسم معنوی با هدف پیوند فرهنگ ایرانی اسلامی و تجلیل از مقام والای نخستین امام شیعیان و پاسداشت فرهنگ علوی، فضای حرم مطهر حضرت دانیال نبی (ع) در شهر شوش را آکنده از نور و شور ولایی خواهد کرد.

در این آئین، گروه‌های سرود با اجرای مجموعه‌ای از ایران سرودی‌ها به اجرای برنامه می‌پردازند و حال‌وهوای جشن را به شکوهی ویژه خواهند بخشید.

مراسم در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می‌شود و مشتاقان امیرالمومنین (ع) می‌توانند با حضور در این محفل معنوی، ارادت خود را به ساحت آن امام همام ابراز کنند.