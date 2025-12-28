  1. استانها
  2. خوزستان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

جشن ایران سرود در شب میلاد امام علی (ع) در شوش برگزار می شود

جشن ایران سرود در شب میلاد امام علی (ع) در شوش برگزار می شود

اهواز - آیین باشکوه جشن ولادت امیرالمومنین علی‌بن‌ابی‌طالب(ع) و چهارمین جشن بزرگ ایران سرود با حضور پرشور مردم مؤمن شهرستان شوش دانیال برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین باشکوه جشن ولادت امیرالمومنین علی‌بن‌ابی‌طالب (ع) و چهارمین جشن بزرگ ایرانسرود با حضور پرشور مردم مؤمن شهرستان شوش دانیال برگزار خواهد شد.

این مراسم معنوی با هدف پیوند فرهنگ ایرانی اسلامی و تجلیل از مقام والای نخستین امام شیعیان و پاسداشت فرهنگ علوی، فضای حرم مطهر حضرت دانیال نبی (ع) در شهر شوش را آکنده از نور و شور ولایی خواهد کرد.

در این آئین، گروه‌های سرود با اجرای مجموعه‌ای از ایران سرودی‌ها به اجرای برنامه می‌پردازند و حال‌وهوای جشن را به شکوهی ویژه خواهند بخشید.

مراسم در روز چهارشنبه ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۴، از ساعت ۱۸:۳۰ آغاز می‌شود و مشتاقان امیرالمومنین (ع) می‌توانند با حضور در این محفل معنوی، ارادت خود را به ساحت آن امام همام ابراز کنند.

کد خبر 6704650

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها