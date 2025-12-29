فارسی: اعتکاف پیوندهای معنوی را تقویت می کند

حجت الاسلام احمد فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مراسم معنوی اعتکاف در ۲۰ نقطه شهرستان همدان اظهار کرد: مراسم ایامالبیض از ۱۳ تا ۱۵ دیماه با حضور گسترده اقشار مختلف برگزار خواهد شد.
وی افزود: معتکفین با حضور در مسجد، سه روز را به عبادت، تلاوت قرآن، دعا و تفکر سپری میکنند و این مراسم معنوی فرصتی مغتنم است که از روزمره گی ها قدری فاصله بگیرند.
حجتالاسلام فارسی خاطرنشان کرد: اعتکاف نه تنها یک عبادت فردی، بلکه یک حرکت اجتماعی است که روحیه همبستگی، سادهزیستی و بازگشت به ارزشهای اصیل دینی را در جامعه تقویت میکند.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملایر تصریح کرد: امسال مراسم معنوی اعتکاف در ۲۰ نقطه از مساجد شهرستان برگزار خواهد شد که از این تعداد ۹ مسجد در سطح شهر ملایر و مابقی در دیگر نقاط شهری و روستایی قرار دارند و بیش بینی میشود که بیش از دوهزار نفر در سطح شهرستان معتکف شوند.
وی با اشاره به تنوع گروهها شرکتکننده، خاطر نشان کرد: اعتکاف امسال شامل اعتکاف دانشآموزی، دانشجویی، مادر و فرزندی و اعتکاف عمومی خواهد بود که طبق روال گذشته تعداد بانوان معتکف بیش از آقایان باشد.
حجت الاسلام فارسی با اظهار اینکه، جلسات متعددی برای برنامهریزی این مراسم در سطح شهرستان تشکیل شده است، گفت: برنامههای متنوعی توسط متولیان و مجریان فرهنگی اعتکاف تدوین گردیده که شامل سخنرانی، مدیحهسرایی، بیان احکام شرعی، مشاوره، برگزاری حلقههای معرفتی با موضوعات مختلف، اجرای طرح زندگی با آیهها، مسابقات مذهبی، مرثیهخوانی، اعمال امداوود، تفسیر قرآن و برنامههای ویژه شهدایی میشود.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به اعتکافهای ویژه در مساجد شهری و روستایی منتخب، اعتکاف مادر و دختری، اعتکاف دانشآموزی ویژه پسران و دختران با برنامههای جذاب و متنوع وبا همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام فارسی در ادامه هزینه ثبتنام را مبلغ ۵۰۰ هزار تومان عنوان کرد و گفت: علاقهمندان میتوانند برای ثبتنام به اداره تبلیغات اسلامی ملایر واقع در میدان قائم، بلوار فاطمیه مراجعه کنند.
رئیس تبلیغات اسلامی ملایر در پایان ضمن تقدیر از همکاری نهادهای فرهنگی، از خیرین خواست در این امر خدا پسندانه شرکت و حمایتهای مادی و معنوی خود را از این مراسمها داشته تا شاهد حضور بیشتر جوانان و نوجوانان در این مراسم معنوی باشیم.
نظر شما